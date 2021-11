I piedi freddi così come le mani fredde ci regalano una spiacevole sensazione di infreddolimento e brividi per tutto il corpo.

Avere le estremità del corpo fredde, infatti, significa mantenere in allerta tutto il corpo, che non riuscirà a prendere calore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Durante le rigide temperature invernali è facile soffrire di questo fastidioso problema. Per proteggersi dal freddo, infatti, il nostro corpo tende ad attuare meccanismi di vasocostrizione, impedendo al sangue di defluire in buona quantità anche nelle zone più periferiche del corpo. Ed ecco che zone come mani, piedi e viso tendono a rimanere freddi perché vengono “sacrificati” a favore degli organi interni, dove l’afflusso di sangue è dirottato.

Come ricordiamo in questo precedente articolo, basta maglioni di lana e dolcevita è questo il capo invernale che torna di moda e sta spopolando ideale per mantenersi caldi anche nelle giornate più fredde, per evitare di avere quella spiacevole sensazione di freddo, la soluzione ideale sarebbe sempre tenere ben coperte le estremità del corpo. Mani, piedi e testa e collo dovranno sempre essere coperti, mentre altre parti del corpo potranno essere coperte meno.

Basta piedi freddi e ghiacciati sotto le coperte ecco 3 geniali trucchetti per averli subito caldi e dormire bene

Ma a quanti e soprattutto a quante donne è capitato di mettersi a letto ed avere piedi ghiacciati e freddi?

Un problema tutto al femminile

Ebbene sì è un problemino quello dei piedi freddi che colpisce principalmente le donne.

La responsabilità di questo increscioso fastidio sono gli estrogeni, gli ormoni femminili. Infatti anche quando siamo sotto le coperte e non fa così freddo, spesso i piedi continuano a rimanere freddissimi. Questo perché gli estrogeni rendono questo processo di vaso costrizione più veloce ed intenso. Inoltre la donna ha una temperatura ben più elevata di quella di un uomo e per scaldarsi il corpo richiede molto più tempo.

Ma come fare per mantenere piedi sempre caldi soprattutto prima di andare a dormire?

La prima cosa da poter fare è un pediluvio caldo, ma non troppo. Successivamente effettuare un massaggio che va dalle dita al tallone con una crema all’eucalipto o anche con principi che stimolano la microcircolazione; indossare subito calzini di un materiale naturale come il cotone.

Un altro rimedio per aiutarci a scaldare i nostri amati piedi, è utilizzare una borsa d’acqua calda da riporre sotto le coperte. Attenzione a non esagerare con lo sbalzo termico per evitare la comparsa di fastidiosi geloni.

Utilizzare delle tisane che favoriscono la microcircolazione come quelle allo zenzero. Ed evitare l’assunzione di prodotti come il caffè che invece favoriscono la vasocostrizione.

Ebbene, basta piedi freddi e ghiacciati sotto le coperte ecco 3 geniali trucchetti per averli subito caldi e dormire bene. Dunque, questi pochi e semplici consigli possono davvero cambiare totalmente questa spiacevole condizione e rendere piacevole la nostra nottata.