Molti di noi quando devono perdere qualche chilo cominciano a mettere in atto un cammino di tristezza e privazione quando sarebbe più facile affidarsi ad un esperto. Questo perché esistono molte leggende metropolitane sul cibo che ci potrebbero portare a più danni che benefici. Molto spesso, infatti, le diete autoimposte e troppo rigide portano molte persone a demordere quasi subito. Infatti sembra incredibile, ma mangiare i carboidrati la sera farebbe bene secondo la scienza. Vediamo insieme qual è il motivo e in quali condizioni si possono trarre benefici.

I pregiudizi contro questo gruppo di alimenti

Molti sono convinti che i carboidrati debbano essere rimossi o almeno drasticamente ridotti dal proprio regime alimentare. Probabilmente questa scelta è dovuta al loro alto contenuto energetico e anche alla loro bontà. È infatti difficile limitarsi quando si tratta di questi piatti. A dire il vero però questi sarebbero dei cibi salutari e sani come altri. Essendo molto calorici, andrebbero solo calibrate le quantità tenendo in conto del proprio fabbisogno e del proprio livello di attività fisica. Anche in questo caso sconsigliamo il fai da te: è meglio infatti recarsi da un nutrizionista per ottenere degli schemi bilanciati e adatti al nostro caso specifico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Sembra incredibile, ma mangiare i carboidrati la sera fa bene secondo la scienza

Molti sono convinti che i carboidrati vadano totalmente eliminati la sera. Questa carenza sarebbe dovuta al fatto che non ci sia occasione di bruciarli, dato che dopo il pasto si tende ad andare subito a dormire. In parte questo è vero, ma non per questi alimenti in sé. Sarebbe infatti meglio evitare di consumare pasti troppo grassi ed elaborati. Questi potrebbero infatti farci dormire male e farci depositare il grasso in varie aree del nostro corpo. Però secondo gli studi dell’ISS consumare una giusta dose di pasta, pane, patate, riso o polenta conditi con semplicità potrebbe farci riposare meglio. Questi stimolerebbero infatti la produzione di serotonina, ormone del rilassamento e del sonno.

Un breve confronto

Ecco una piccola tabella per fare degli indicativi e orientativi confronti:

Ci sarebbero circa 80 calorie in 100 grammi di patate;

330 calorie in 100 grammi di riso. Se si vuole capire come portare a tavola un piatto con i fiocchi consigliamo questo escamotage. Infatti pochissimi sono a conoscenza di questo trucco della nonna che rende qualsiasi risotto cremoso e saporito senza appesantirlo;

circa 360 calorie sarebbero contenute all’interno di un etto di pasta;

353 calorie per ogni etto di mais;

355 calorie per ogni 100 grammi. Se si desiderasse scoprire qual è il miglior metodo per prepararla, ecco i segreti delle nonne per portare in tavola una polenta perfetta e non solo risotti e vellutate;

Approfondimento

Questa pasta aiuterebbe a dimagrire senza sentire la fame e a tenere sotto controllo il colesterolo