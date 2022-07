Non c’è niente di meglio per godersi appieno l’atmosfera estiva che fare un bel picnic in montagna o in spiaggia. La preparazione del picnic, però, spesso non è così divertente. Ci servono cibi che si possono consumare anche freddi, semplici da preparare e da mangiare, e che non rischiano di creare disastri o pasticci se dobbiamo consumarli in posizioni scomode. E uno degli inconvenienti più frequenti a cui andiamo incontro durante un picnic sono i contenitori di plastica non perfettamente sigillati che perdono olio o condimento. Ritrovarsi lo zaino pieno d’olio non è certamente piacevole. Ma allora come preparare dei cibi da picnic, sani, salutari, comodi e veloci dicendo addio all’inconveniente dei contenitori oliati? Ecco qualche idea.

Quinoa, couscous e amaranto assorbono l’olio e non colano

Se vogliamo comunque preparare dei piatti che hanno l’olio come ingrediente, proviamo con couscous, quinoa o amaranto. Questi alimenti, infatti, assorbono molto bene l’olio e restano idratati ma non unti. Una bella insalata di quinoa, ad esempio, è salutare, ottima e saziante, ma non unge i contenitori, le mani, e soprattutto lo zaino. Ricordiamo che bisogna fare attenzione a lavarla bene prima di cuocerla, altrimenti può risultare indigesta. Lo stesso si può dire del couscous e dell’amaranto, ottimi per piatti freddi e caldi e molto versatili. Ma vediamo altre idee.

Basta olio che cola dai contenitori, per la spiaggia o il picnic mettiamo in borsa questi cibi sazianti e pronti in pochi minuti che non sporcano

Un’altra idea per un pasto completo e senza pasticci è quello di fare delle “smoothie bowl”, all’interno di barattoli di plastica o di vetro. Per gli ingredienti possiamo davvero sbizzarrirci. Con una base di frutta e yogurt, possiamo aggiungere verdure, noci, semi, cereali, avocado, e salse di tutti i tipi. Il vantaggio di questa ricetta è che possiamo creare le porzioni in anticipo. Ciascuno avrà la sua smoothie bowl in barattolo e basterà un cucchiaio per consumarla, senza sporcare nulla.

Spiedini di frutta, verdura e formaggio

Basta olio che cola dai contenitori con questi semplici consigli. Un altro piatto davvero semplicissimo, comodo e perfetto per un picnic sono gli spiedini di frutta, verdura e formaggio. Possiamo prepararli con carote, pomodori, cetrioli, uva, Parmigiano, Emmental, o qualunque altro ingrediente a nostra disposizione. Tagliamo tutti gli ingredienti a piccoli cubetti in modo da poterli consumare in un solo morso e infilziamoli su uno spiedo. Niente condimenti, niente olio e niente disastri per un picnic indimenticabile.

Approfondimento

Addio all’unto e alle macchie di pomodoro sui contenitori di plastica in cucina utilizzando questo trucchetto semplicissimo con un tovagliolo