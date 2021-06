Negli ultimi anni sono arrivati sugli scaffali dei supermercati innumerevoli prodotti ‘esotici’, che hanno conquistato in poco tempo anche le tavole degli italiani più fedeli alla tradizione. Dalla salsa di soia al tofu, alle bacche di goji al sushi. C’è un alimento in particolare che viene sempre considerano uno dei più salutari in assoluto. E questo è vero. Ma purtroppo in Europa molti non sanno come cucinarlo e rischiano di fare un grave errore che può avere conseguenze serie sul nostro sistema digerente. È uno dei cibi più salutari in assoluto ma molti non sanno che deve essere trattato in questo modo prima di cuocerlo per evitare il mal di stomaco.

Molti non sanno come cucinare correttamente la quinoa

Ma di quale cibo stiamo parlando? Si tratta della quinoa, divenuta ormai simbolo del mangiar sano. La quinoa è uno pseudocereale proveniente dalle Americhe, ed è conosciuta per il suo alto contenuto proteico. Inoltre, non contenendo glutine, è adatta anche per una dieta celiaca. Attenzione però, prima di cuocerla va trattata. È uno dei cibi più salutari in assoluto ma molti non sanno che deve essere trattato in questo modo prima di cuocerlo per evitare il mal di stomaco.

La saponina è amara e causa mal di stomaco

La quinoa deve essere assolutamente lavata prima di essere messa in pentola. E non si intende soltanto una sciacquata veloce per eliminare le impurità, bensì un lavaggio accurato. La quinoa deve essere lavata per almeno 3 o 4 minuti sotto l’acqua corrente. Ma perché richiede questo trattamento? Molti non sanno che la quinoa è ricca di saponina. La saponina non soltanto dà alla quinoa non lavata un sapore amaro, ma fa anche male alla salute. Infatti, è una sostanza che se consumata eccessivamente può causare problemi gastrointestinali anche seri, o per lo meno un bel mal di stomaco. Attenzione quindi a lavare con estrema attenzione questo cibo prima di cuocerlo. La quinoa è anche uno dei cibi più calorici ma sani per chi vuole aumentare di peso ma salvaguardando la salute.