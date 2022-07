Bellissima l’abbronzatura e la pelle dai toni ambrati. Ci siamo anche impegnati a proteggerla adeguatamente con le giuste creme solari. Ma nonostante questo, qualche zona ci è sfuggita, si è arrossata e adesso, a distanza di pochi giorni, sta spellando senza pietà. Il sole dà e il sole toglie! E non c’è niente di peggio che ritrovarsi con la pelle a chiazze. Fortunatamente, possiamo rimuovere le cellule morte e uniformare l’abbronzatura con alcuni pratici rimedi, per dire addio alla pelle morta e disomogenea.

Protezione, esfoliazione e idratazione

Le tre chiavi d’accesso per un’abbronzatura uniforme e salutare sono una corretta protezione, esfoliazione e idratazione. Dovremmo imparare a usare in modo corretto le creme solari, riapplicandole metodicamente dopo ogni bagno, fare tanta esfoliazione, per favorire il rinnovo cellulare, e idratare la pelle dopo l’esposizione per evitare la formazione delle odiose pellicine, tipiche della pelle spellata. Sempre valide anche le regole di non esporsi nelle ore troppo calde. Ma se il danno è fatto, come possiamo rimediare efficacemente?

Se dopo il mare abbiamo la pelle spellata dal sole proviamo questi rimedi per togliere la pelle morta e uniformare il colore

Primo alleato contro la pelle morta è senza dubbio lo scrub. Che sia acquistato in negozio o preparato naturalmente da noi, lo scrub favorisce la rigenerazione della pelle e rimuove la pelle morta con poche passate. Non dobbiamo avere paura di usarlo anche al mare, basterà scegliere delle formulazioni delicate e non passarlo sulla pelle arrossata. Per un’idratazione profonda, abbracciamo i benefici del burro di karité. È bello corposo e perfetto per idratare la pelle a fondo e mantenerla nutrita a lungo. Fantastica anche l’aloe vera e le creme a base di acido ialuronico, per mantenere la pelle elastica e prevenire future spellature.

Tra i rimedi naturali non possiamo rinunciare all’estratto di lavanda, dal potere calmante e lenitivo, che possiamo aggiungere al nostro burro di karité, insieme a qualche goccia di olio di mandorle. Infine, per sfoggiare la nostra pelle e mimetizzare le macchie causate dalla pelle spellata, possiamo mescolare alla nostra crema idratante un goccio di autoabbronzante. Esistono anche creme idratanti colorate, o possiamo crearle noi aggiungendo qualche goccia di fondotinta alla nostra crema doposole. Così, per le uscite serali, le nostre gambe risulteranno perfette ed omogenee. Se dopo il mare abbiamo la pelle spellata, questi saranno i nostri migliori alleati, e addio per sempre abbronzatura a chiazze.

