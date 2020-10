Le occhiaie sono un vero problema, spesso possono sorgere per motivi legati al proprio stile di vita, spesso invece sono genetiche. Esistono vari modi e prodotti per risolvere questo problema, partendo dai vari correttori arrivando fino a rimedi medici. Se l’insorgere delle occhiaie è dovuto allo stile di vita ovviamente sarà più facile porvi rimedio, perché basterà modificare le proprie abitudini. Infatti si potrebbe dormire di più, oppure usare una crema per occhi specifica per le occhiaie. Se invece si vuole porre un rimedio momentaneo si può usare ad esempio il correttore, oppure un copri occhiaie.

Basta occhiaie con questa verdura di stagione

Esiste anche una verdura che se consumata aiuta la vostra pelle ad essere più bella e radiosa, ma non solo. Questa verdura è fantastica anche contro le occhiaie. Di quale verdura stiamo parlando? Dei broccoli. Questi sono una verdura invernale, e dato che si sta entrando nella stagione fredda si consiglia di consumarla a volontà. Le occhiaie sono delle macchie viola che si creano sotto gli occhi per innumerevoli motivi, alcuni sono stati spiegati sopra. La zona sotto gli occhi è una zona delle pelle molto fragile, perché molto sottile e i capillari presenti sono soggetti a facile rottura. I broccoli sono fantastici perché contengono vitamina K, che rafforza i capillari. Quindi basta occhiaie con questa verdura di stagione, che si può cucinare in tantissimi modi diversi.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

I broccoli in cucina

I broccoli in cucina è possibile cucinarli veramente come più si desidera. La pasta ai broccoli è deliziosa, oppure anche i broccoli in padella con un filo d’olio. I broccoli posso essere anche bolliti se si desidera un piatto un po’ più leggero. E poi fanno bene alla salute, quindi non bisogna escluderli dalla dieta, soprattutto invernale, dato che sono una verdura delle stagione fredda.

Approfondimento

Abbandona queste 4 abitudini per dire addio alle occhiaie.