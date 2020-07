Occhiaie sotto gli occhi? Abbandona queste 4 abitudini e non le avrai più. Non tutti lo sanno, ma ci sono alcune cattive abitudini che potrebbero essere la causa delle occhiaie sotto gli occhi. È assolutamente normale avere delle occhiaie sotto gli occhi. Hai presente quelle notti in cui non riesci proprio ad addormentarti e ti guardi allo specchio il giorno dopo e sei un po’ sconvolto da quello che vedi. Occhiaie sotto gli occhi? Vuoi davvero sbarazzartene? Abbandona queste 4 abitudini e non le avrai più.

Occhiaie sotto gli occhi? Abbandona queste 4 abitudini e non le avrai più

Le occhiaie possono essere molto fastidiose perché ti fanno sembrare molto stanco, mentre potresti non esserlo affatto. A un certo punto, le occhiaie potrebbero anche essere diventate così pronunciate che nemmeno il trucco è più una soluzione. Si dorme abbastanza, si mangia in modo sano, ci si prende cura della propria pelle… Com’è possibile che quelle occhiaie sembrino solo peggiorare? Ci sono alcune abitudini che possono farti sembrare come se dovessi andare in letargo. Interrompi le seguenti 4 abitudini e vedrai presto la differenza.

Abbandona questi 4 abitudini per un viso senza occhiaie

La prima cosa che spesso facciamo è lavarsi il viso con acqua troppo calda. L’acqua calda e il vapore fanno gonfiare il viso e accentuano la pelle scura sotto gli occhi. Oppure anche non usare mai la crema solare potrebbe accentuare il colore scuro delle occhiaie. Bisogna sempre usare la protezione solare sul viso, soprattutto sotto gli occhi, se si esce all’aperto, anche se si esce solo per un po’ e non c’è nemmeno il sole.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Non usare un cattivo struccante. Assicurati di non pulire gli occhi con lo stesso prodotto che usi per il resto del viso. La pelle del contorno occhi è molto più delicata e non può essere trattata bene con una pulizia aggressiva. Usa sempre un detergente delicato per la pelle del contorno occhi. Infine non mangiare troppo sale. Il sale crea ritenzione idrica. In questo modo la pelle del contorno occhi appare grassa e gonfia.