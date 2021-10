Oggigiorno la maggior parte delle persone usa per comunicare WhatsApp. Sulla famosa piattaforma passano miriadi delle nostre conversazioni.

Sicuramente non avremmo piacere a condividerle con altri, tanto più nel caso di questioni importanti o intime. Affari personali che vogliamo che assolutamente rimangano tali.

Talvolta poi potrebbe trattarsi anche di sorprese da tenere nascoste e quindi da non poter certo far scoprire con anticipo.

Basta occhi indiscreti che spiano i messaggi su WhatsApp con questi 4 infallibili trucchetti che pochi usano

Molto spesso capita che qualcuno non rispetti la privacy dei nostri messaggi. Tutti, purtroppo, conosciamo almeno un ficcanaso curioso pronto a spiare nel nostro telefono.

Quante volte, chiacchierando con qualcuno, infatti, alla ricezione di un messaggio lo notiamo allungare a dismisura il collo per spiare sul nostro schermo?

In questi tentavi mal celati, probabilmente potrebbe riuscire a leggere comunque l’anteprima del nostro messaggio.

Per evitare che ciò capiti, possiamo usare qualche furba impostazione ben mirata. Infatti la nota piattaforma di messaggistica ci viene sempre in aiuto con tutte le sue ricche funzioni, a volte ignorate. Ad esempio, quasi nessuno si accorge di avere nelle impostazioni di WhatsApp questa comodissima novità da provare.

Dovremo andare nelle “impostazioni” di WhatsApp. Da qui selezionare “notifiche” e togliere la spunta a “mostra anteprima”.

In questo modo, sullo schermo uscirà solo il nome del mittente senza alcuna parte del testo. Se poi volessimo non far sapere neanche di chi si tratti, entra in gioco un’altra furbata.

Apriamo la chat e clicchiamo sulla conversazione, poi sul “nome del contatto” in alto. Cerchiamo il tasto “silenzioso” e poniamolo così per 8 ore, una settimana o per sempre.

Così facendo, non spunterà la sua notifica, ma i messaggi saranno visualizzabili naturalmente nella chat.

A mali estremi estremi rimedi

Lo spione potrebbe non limitarsi a cercare di captare qualcosa, ma entrare nella nostra chat in caso di telefono incustodito. Ciò potrebbe capitare soprattutto in caso di persone conviventi.

Tranquillizziamoci, possiamo comunque tutelare la nostra privacy. Un trucchetto è adottare una recente impostazione di WhatsApp, i cosiddetti “messaggi effimeri”. Sempre andando sul nome del contatto nella conversazione, troveremo tale dicitura da poter attivare. In questo modo, i messaggi di quella conversazione si autodistruggeranno dopo 7 giorni.

Abbiamo poi però un ulteriore asso nella manica, senza limiti temporali e che nasconde definitivamente la conversazione avuta.

Andiamo nella chat. Su iPhone sarà sufficiente scorrere verso sinistra sulla conversazione e scegliere “archivia”.

Su Android bisogna tenere premuto sulla conversazione fino a quando appare un menù, da lì si seleziona “archivia”.

Per trovare le chat archiviate sarà sufficiente scorrere nella prima parte della chat verso il basso con un colpo fermo.

Basta occhi indiscreti che spiano i messaggi su WhatsApp con questi 4 infallibili trucchetti che pochi usano e che si rivelano un’importante svolta.

