Da qualche tempo a questa parte, le applicazioni di messaggistica istantanea hanno completamente soppiantato gli sms. Ma non solo, infatti hanno completamente cambiato il nostro modo di comunicare, il quale adotta principi del tutto nuovi ma consueti della nostra epoca. Tra i vari servizi disponibili, sicuramente WhatsApp è uno dei più diffusi ed ha creato in tutti l’abitudine di utilizzare le emoticon. Infatti, include una vasta gamma di queste, come ben dimostra il fatto che con questo nuovo aggiornamento di Whatsapp ci saranno delle grandiose sorprese.

Capita però, data proprio la quantità delle emoticon, che la ricerca sia difficoltosa e che vi si rinunci per la quantità di tempo richiesta. Poiché, nel frattempo, non solo abbiamo lasciato il destinatario in attesa, ma abbiamo anche stancato i nostri occhi a forza di scorrere continuamente le piccole immagini. Per ovviare a tali inconvenienti possiamo ricorrere a questo metodo su WhatsApp che rende più rapide le conversazioni e non affatica neanche la vista.

L’importanza delle emoticon

Una conversazione scritta non prevede alcuna modulazione della voce, né la possibilità di guardare le espressioni dell’interlocutore per interpretarle. Dunque è un campo in cui facilmente possono essere fraintendibili i toni e le intenzioni, ma fortunatamente esistono le emoticon. Ad esempio, chissà quante volte la faccina che ride è stata in grado di salvare rapporti e di sventare litigi burrascosi in arrivo.

Ma non solo, risultano utili e sbrigative anche per esprimere sentimenti ed emozioni, anche quelli più difficilmente dichiarabili. Basti pensare a quante cose, a volte, possa sottendere l’utilizzo dell’ormai iconico cuoricino… O ancora più emblematico è il caso di quando il lavoratore vince la causa grazie alle faccine emoticons.

Questo metodo su Whatsapp rende più rapide le conversazioni e non affatica la vista

Le emoticon risultano ormai irrinunciabili per noi tutti, ecco perché è importante scoprire un modo che ci consenta di farne un uso quanto mai veloce, un metodo applicabile a tutti i nostri smartphone. Sui dispositivi IOS, sarà sufficiente premere sulla tastiera l’icona dell’emoticon, si aprirà una barra contrassegnata dalla lente e con la scritta “cerca”. Per quanto riguarda gli Android, la procedura differisce di poco, dopo aver premuto il tasto dell’emoticon, nella parte sottostante si potrà poi scorgere il simbolo della lente, una volta cliccato si otterrà la barra di ricerca.

Giunti a questo punto basterà usare una parola chiave ed il gioco è fatto. Scrivendo rabbia, per esempio, compariranno tutte le faccine che indicano tale umore. Ma la ricerca può avvenire sia usando parole astratte che parole concrete, quindi non solo emozioni ma anche oggetti, frutta, animali e quant’altro abbia da offrirci la vasta galleria di WhatsApp. Così quindi la selezione avverrà su molti meno oggetti, pertinenti e in primo piano, senza richiedere tempo né uno sforzo particolare ai nostri occhi.

Se finora è capitato di girare a vuoto in cerca di un qualche smile da utilizzare e di non riuscire a individuarlo, ora le cose sono cambiate: in pochi e rapidi click si potranno avere sottomano tutte le emoticon che si vogliono.