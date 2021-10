Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non è andato a San Marino a fare shopping. Un tempo i ragazzi degli anni ’80 si riversavano nella piccola Repubblica per acquistare Swatch e Zippo. Orologi e accendini di gran moda che in effetti potevamo pagare meno che nelle altre città italiane. Ci sono sempre stati gli appassionati di monete e francobolli, che qui trovano ancora oggi luce per i loro occhi. Tanti magari passano perché sono in ferie lì vicino e ne approfittano per acquistare le sigarette a costi decisamente più bassi. Molti acquistano solo souvenir ma San Marino potrebbe essere conveniente anche per questi oggetti, secondo i viaggiatori.

Non ci sono mezze misure

Analizzando commenti e pareri dei turisti italiani e internazionali per quanto riguarda gli acquisti a San Marino sembrano non esserci mezze misure. I pareri si dividono infatti tra coloro che trovano i prezzi della Repubblica ancora convenienti e chi invece li equipara a quelli della propria città. Sicuramente bisogna fare un importante distinguo per quanto riguarda uno dei classici prodotti più acquistati a San Marino: i profumi. Qui è vero che non esiste IVA, ma una tassa locale e quindi potenzialmente i profumi potrebbero costare meno che in Italia. Qualcuno però sottolinea anche che i costi sarebbero molto simili a quelli delle profumerie sul web, considerate sempre più convenienti. Altrettanti, invece si riforniscono direttamente qui, anche on line.

Molti acquistano solo souvenir ma San Marino potrebbe essere conveniente anche per questi oggetti

Passeggiando per le viuzze di San Marino è facile adesso trovare negozi che hanno chiuso per la crisi economica. Così come molte fabbriche che accompagnavano il turista dalla pianura fino al Monte Titano. Proprio nei centri commerciali che si trovano alla base della Repubblica molti turisti trovano ancora convenienti i prezzi degli abiti e di molti accessori della moda. In modo particolare i turisti stranieri apprezzano stoffe e tessuti, ma anche oggetti artigianali. Da non confondere però con l’oggettistica comune di valore inferiore.

Paese che vai i prodotti tipici che trovi

Al di là dei classici prodotti che potremmo acquistare a San Marino, non dimentichiamoci che questa terra presenta anche delle prelibatezze culinarie. Molto apprezzati dai turisti sono in modo particolare questi articoli:

condimenti pronti a base di aceto balsamico e miele;

il prosciutto cotto tartufato;

miele biologico con olio essenziale;

torte fatte a cialde con cacao e cioccolato dai nomi suggestivi come torta Titano e torta Tre Monti;

cioccolato;

vini bianchi e rossi locali.

