Frutto simbolo dell’autunno, amato da grandi e piccini, le castagne. Dalla scorza dura ma dalla polpa morbida e dolciastra che le rende adatte per la preparazione di ricette dolci.

Ideali per essere consumate come sfizioso fine pasto da sgranocchiare in compagnia. Sono ottime se aggiunte a zuppe e minestre, ma anche ideali per le creazioni di dolci o per essere consumate come dessert.

Non tutti nelle loro case sono in possesso di un caldo e accogliente caminetto dove poter arrostire le castagne. Tuttavia non bisogna scoraggiarsi perché esistono altri validi e veloci metodi per cucinare le castagne in casa ed ottenere un risultato altrettanto ottimo e gustoso. E poi altro che forno ecco il miglior metodo per cuocere le castagne per averle gustose e croccanti come cotte alla brace.

I segreti per averle gustose e che si sbucciano velocemente

Ma prima vogliamo svelare due importantissimi step da effettuare prima di qualsiasi cottura.

La prima cosa da fare è incidere la scorza delle castagne con un taglio netto, ma non si deve intaccare la polpa. La seconda operazione fondamentale per garantire che le castagne si sbuccino con facilità è l’ammollo. Mettere le castagne in ammollo per almeno 30 minuti.

A seconda dei nostri gusti possiamo decidere di cuocere le castagne al forno, in padella, al microonde o anche al sale.

Pe cucinare le castagne in padella, procurarsi una padella forata e metterla sul fornello a fuoco vivace. Inserire all’interno della padella le castagne, all’incirca per 25 minuti, mescolandole ogni tanto finché non saranno bruciacchiate. È possibile cuocere le castagne anche in una classica padella senza fori. In questo caso è indispensabile mettere all’interno della padella le castagne ancora bagnate dall’acqua dell’ammollo ed avere la premura di non farle accavallare. Cuocere per 30 minuti coperte da un coperchio.

Per la cottura in microonde bastano invece 5 minuti a potenza massima. Disporre le castagne in modo che non si addossino nel piatto da riporre nel microonde e farle cuocere. In questo caso prima di consumarle attendere qualche minuto.

Possiamo ancora decidere di cuocere le nostre castagne in forno. Preriscaldare il forno a 200 gradi e posizionare le castagne su una teglia precedentemente rivestita con carta da forno bagnata e strizzata. Infornare per 30 minuti avendo la premura di girarle almeno un paio di volte.

Ma una cottura davvero gustosa e rivoluzionaria anche se ancora poco conosciuta, è quella al sale. Questo tipo di cottura in realtà è quella più simile alla brace possibile da realizzare sui fornelli. Vediamo come fare.

Riporre in una padella 2/3 cm di sale grosso e mettere sul fornello a fiamma vivace. Adagiare le castagne nella padella con il sale e coprirle con un coperchio. Procedere alla cottura per 25 minuti.

