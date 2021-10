Tutti quotidianamente usiamo il cellulare, è uno strumento ormai indispensabile e consueto. Cerchiamo di prestare attenzione per mantenerlo in buono stato e farlo durare più a lungo possibile. Ma c’è da dire che non sempre ci riusciamo.

L’usura o abitudini sbagliate pian piano danneggiano il nostro telefono. A volte poi non badiamo neanche ai danni provocati. O non ce ne accorgiamo o ancor più spesso non li prendiamo realmente sul serio. Ma a volte potrebbe essere a rischio non solo il nostro telefono ma anche la nostra incolumità.

Come in questo caso, molti sottovalutano questo particolare del cellulare senza sapere che stanno correndo un forte rischio.

Cura del telefono

Solitamente ci prendiamo cura del nostro telefono. Esternamente proteggendolo con cover e vetrini, ma ancor più internamente. D’altronde è quello il cuore che consente il suo funzionamento.

Dovremmo cercare di mantenerlo scattante non sovraccaricandolo, ma soprattutto di preservarne la batteria.

Per fare questo dovremmo prestare accortezza alla sua carica. Le moderne batterie agli ioni di litio non dovrebbero mai caricarsi o scaricarsi al massimo, al contrario di quelle dei vecchi telefoni.

Buona abitudine poi sarebbe non lasciarlo attaccato a caricare tutta la notte, poiché si potrebbe surriscaldare. Anche se alcuni telefoni, conoscendo le nostre abitudini, gestiscono da sé la carica e quando interromperla. È il caso degli ultimi modelli di iPhone, sempre più evoluti e in più con tante novità con IOS 15.

A danneggiare le batterie però contribuiscono anche i fattori esterni e climatici, come l’umidità e il forte calore.

Molti sottovalutano questo particolare del cellulare senza sapere che stanno correndo un forte rischio

Talvolta o a causa dell’usura, o perché non abbiamo prestato attenzione agli accorgimenti appena detti, la batteria si guasta. Si gonfia e quindi solleva sempre più in avanti lo schermo del nostro telefono.

A volte non ce ne rendiamo conto subito, soprattutto se il retro ha una cover, ma il telefono si apre sempre più.

Questa è la spia di un qualcosa che non sta funzionando più nella nostra batteria. Essa infatti funziona grazie a reazioni chimiche che potrebbero andare in tilt.

Quando la batteria è gonfia, gli equilibri interni non sono più gli stessi. Ciò potrebbe comportare un surriscaldamento tale da far esplodere la batteria con conseguente uscita di materiale incandescente.

Arrivare a questa situazione è estremamente pericoloso per la nostra incolumità. Ai primi accenni di gonfiore della batteria evitiamo di caricare il telefono, poiché aumenterebbe ancor più la temperatura interna. In più sostituiamo quanto prima la batteria del nostro smartphone, da soli se capaci o in un negozio specializzato.

Non prendiamo sottogamba questo danno del telefono perché potremmo farci davvero male nell’ostinarci a ignorarlo. Invece agendo tempestivamente possiamo tranquillamente risolvere il problema.

