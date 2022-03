La pasta per noi italiani è sicuramente un alimento insostituibile, al pari della pizza. Impossibile pensare di non gustarci un buon piatto di pasta almeno la domenica a pranzo. Anche se siamo a dieta e non dovremmo, non c’è nulla che potrà farci resistere.

Da amanti di pasta quali siamo conosciamo bene tutti i tipi di pasta esistenti. Quando solo sentiamo dire che tutta la pasta è uguale ecco che partono le discussioni. Meglio la liscia o la rigata, la lunga o la corta e così via. Ma forse su una cosa siamo più o meno tutti d’accordo, la pasta fresca è molto più buona.

La pasta fresca anche se essiccata ha molta più texture, soprattutto se trafilata al bronzo. Questo permette all’impasto di trattenere più sugo e condimento, rendendola spaziale. Ormai prepararla in casa non è così difficile come una volta. Abbiamo la planetaria, l’impastatrice o la sfogliatrice elettrica. Ma come conservarla al meglio per preservarne le qualità e averla sempre a disposizione?

Con questo metodo fai da te avremo sempre scorte infinite di pasta in casa e non rimarremo mai senza

La prima cosa da considerare è ciò che differenzia la pasta secca acquistata e quella fresca, l’acqua.

L’umidità rende più morbida la pasta ma potrebbe favorire la proliferazione dei batteri. Per questo motivo la pasta fresca che acquistiamo va tenuta in frigo e non nella credenza.

Non congeliamola senza prima fare questo passaggio

In genere ne prepariamo parecchia e poi la surgeliamo per conservarla a lungo. Ma se non la secchiamo la sua durata sarà comunque più limitata. Se prima la essicchiamo possiamo conservarla per tanto tempo e averla sempre a disposizione.

Procedere all’essiccatura in casa non è difficile né troppo complicato. Per un risultato più professionale servirebbe un essiccatore, ma è una spesa superflua se non siamo professionisti. Quindi ecco un metodo fai da te per essiccare la pasta in casa senza spendere ulteriori soldi.

Dopo aver steso e preparato la pasta, disponiamola su dei vassoi con carta da forno. Possiamo anche usare dei telai alimentari per un risultato più preciso e professionale. Accendiamo il forno di casa in modalità ventilata ma senza accendere la temperatura. Seccheremo la pasta con l’aria fredda con lo sportello semi aperto per 30 minuti. Ora avremo eliminato l’umidità in eccesso e potremo congelarla conservandola in modo naturale e preservandone il sapore.

Con questo metodo fai da te avremo sempre pasta a volontà anche nei periodi di scarsezza. Meglio essere previdenti e prepararne un po’ da conservare in casa. Così quando ne avremo voglia potremo gustarci un appetitoso primo piatto in pochissimi minuti.

Approfondimento

Come preparare una pasta e fagioli cremosissima e irresistibile ce lo insegnano le nonne con questo segreto tramandato da generazioni