Con la primavera non si risvegliano solo alberi e piante, facendo sbocciare i loro incredibili fiori. Purtroppo in questo periodo ecco che anche gli insetti tornano a perseguitarci dopo il lungo inverno.

Per le zanzare per fortuna possiamo ancora aspettare un po’, ma già vediamo le prime mosche ronzare in giro. Andiamo a controllare sul balcone le nostre amate piantine ed eccole attaccate da afidi e parassiti di ogni genere.

Una mano per certi versi potrebbero darcela questi animaletti un po’ bistrattati di cui spesso abbiamo paura. I pipistrelli sono degli ottimi repellenti naturali perché si cibano di insetti e averli intorno alla casa può essere utile. Ma come fare quando si tratta di afidi o piccoli parassiti che infestano il balcone?

Diciamo addio a mosche, insetti e afidi con questa bellissima pianta da tenere sul balcone repellente ma anche decorativa

Vorremmo evitare di utilizzare repellenti che potrebbero essere potenzialmente tossici. Soprattutto se in casa abbiamo dei bambini piccoli o degli animali domestici. Quindi proviamo con dei repellenti naturali, macerati di aglio e prodotti simili. Limoni con i chiodi di garofano o del pepe sul davanzale, ma niente ha effetto contro tutti gli insetti. Ecco allora un repellente efficace che ha solo bisogno di un po’ di cure.

Tenerli lontani con l’aiuto delle piante

La pianta in questione è la borragine, dai bellissimi fiori sui toni del blu-viola. La forma particolare a stella poi la rende una pianta estremamente raffinata da posizionare su balconi e davanzali. Questa pianta erbacea annuale dalle piccole foglie ovali e pelose è molto utilizzata anche in cucina e cosmesi.

Originaria di tutto il bacino del Mediterraneo, non è insolito vederla crescere spontaneamente nei terreni di tutta Italia. Ha bisogno di pochissime cure perché si tratta appunto di una pianta infestante che si diffonde da sola. Preferisce un terreno un po’ più umido e non ama i travasi, quindi cerchiamo di non spostarla. Seminiamola in primavera, è il momento perfetto per farla crescere rigogliosa.

Ma questa piantina avrebbe la capacità di tenere lontano anche le lumache. Se si ha un orto in balcone o anche in piena terra è importante piantarne qualcuna delle vicinanze. Così non si dovrà temere che le lumache attacchino le nostre colture di ortaggi a foglie, rovinandoli. Ma possiamo posizionarla anche vicino ai pomodori, o ai cespugli di rose per proteggerli al meglio.

Quindi, diciamo addio a mosche, insetti e afidi grazie alla borragine che darà anche raffinatezza al nostro balcone. Questa pianta non molto conosciuta è davvero preziosa per moltissime funzioni. Sin dall’Antichità veniva usata come rimedio naturale, di preciso l’olio essenziale.

L’olio di semi di borragine contiene l’acido gamma-linolenico che sembrerebbe avere proprietà antinfiammatorie. Tant’è che spesso verrebbe proposto nel trattamento di problemi dermatologici come dermatiti o eczemi. Anche se in realtà non risultano claim approvati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, come riporta l’Istituto Humanitas.

