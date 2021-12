La gran parte delle donne è più contenta del proprio aspetto durante l’estate. Questo accade per via della naturale tintarella acquisita al sole. Quel lievissimo rossore sul naso e sulle guance tipico del periodo estivo rende il viso più colorato e in salute.

Se è vero che bisogna applicare il correttore in queste zone per sembrare splendenti, ecco un trucco per sembrare appena tornate dalle vacanze estive. Semplicemente perché basta mettere il blush in questi punti precisi del viso per apparire radiose e belle con questa nuova tendenza del 2022. È così, dunque, che tutte indosseremo il blush per tutto il prossimo anno per colorare le guance e apparire con un viso splendente.

L’importanza del trucco in un viso stanco e segnato dal tempo

È normalissimo avere giornate piene e piuttosto impegnative. La vita è sempre molto frenetica e lascia sul viso i segni della stanchezza. Il trucco è, però, un grandissimo aiuto nel camuffare i normali segni di tempo e stanchezza. Quando questi, infatti, provocano insicurezza è sempre meglio tentare di nasconderli con il trucco.

È anche vero che tantissime donne sanno accettare con saggezza il passare del tempo sul proprio volto. Ma poiché una buona fetta di noi appartiene alla prima categoria, ecco un trucco per rendere il viso giovane e fresco con un solo cosmetico. Infatti, anche se sembra incredibile, bastano davvero pochi prodotti per truccarsi naturalmente bene anche a 50 o 60 anni.

Ecco perché basta mettere il blush in questi punti precisi del viso per apparire radiose e belle con questa nuova tendenza del 2022

La nuova tendenza che inizia a spopolare ancora prima del 2022 è l’applicazione del blush in stile manga. Si tratta di applicare questa famosissima polvere rosa in alcune zone precise del viso: il ponte del naso e della parte altissima degli zigomi.

Colorare queste zona di un bel rosa intenso ci farebbe somigliare a dei Manga, tipici personaggi giapponesi. Il blush in stile Anime è un rosa shocking molto intenso, usato per ombreggiare questi 2 punti precisi del viso.

Si tratta di stravolgere le regole del contouring a cui molte donne sono abituate. Infatti, se per il contouring bisogna applicare il blush sulla rotondità delle guance vicinissima al naso, adesso è tutt’altra storia. Bisognerà scurire parte alta dello zigomo, quasi sotto all’occhio e sul naso.

