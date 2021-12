Finalmente possiamo prenotare il viaggio che desideriamo. La meta è un posto che non abbiamo mai visitato, programmiamo l’itinerario, contattiamo l’hotel, sistemiano la casa e poi arriva il momento di pensare alle valigie. Avremo bisogno magari di un borsone o un trolley, forse anche del bagaglio a mano. Saranno sopra l’armadio o nello sgabuzzino. Andiamo a recuperarli ed ecco che li troviamo impolverati. Oppure siamo già stati fuori per una bella vacanza e pensiamo sia proprio il caso di pulirli prima di metterli via. Come fare?

Non solo sapone di Marsiglia o altri detersivi, ma per pulire le nostre valigie prima e dopo un viaggio ecco altri metodi efficaci

Se abbiamo borsoni in tessuto, dobbiamo togliere l’eventuale cartoncino alla base, poi si potranno mettere a mollo in una bacinella con acqua e detersivo di Marsiglia o quello per i piatti. Nell’acqua del risciacquo andranno messe alcune gocce di tea tree oil e un cucchiaio di aceto. Far passare 10 minuti e poi lavare con acqua pulita. Se di materiale resistente, il borsone potrebbe essere lavato direttamente in lavatrice.

Per quanto riguarda le valigie in plastica dura o alluminio, innanzitutto è sempre bene aprirle e pulire l’interno. Si può passare benissimo l’aspirapolvere per un lavoro più accurato. Poi, una spugnetta imbevuta di acqua e sapone di Marsiglia, oppure di una miscela fatta di 3 parti d’acqua e una di bicarbonato. In alternativa, si può usare una miscela di alcol e acqua in parti uguali. Un altro metodo consiste nell’usare un pulitore a vapore. In questo modo, la pulizia sarà molto profonda.

Soluzioni per pulire l’esterno di trolley in plastica o alluminio

Dopo che l’interno si è ben asciugato, magari al sole, bisognerà passare all’esterno, quello più sporco e pieno di batteri. Per una soluzione igienizzante fatta a casa, si possono miscelare 25 gocce di tea tree oil e mezzo litro di acqua calda. Con un panno in microfibra imbevuto di questo liquido si andrà a pulire la valigia, soffermandosi di più sulla maniglia e le eventuali ruote. Per abbreviare il tempo di asciugatura, passare un panno pulito.

Quella di alluminio potrebbe, inoltre, essere trattata con un lubrificante multifunzione adatto, in modo da formare una specie di pellicola protettiva.

Ora le nostre valigie sono pronte per essere riempite di ciò che vogliamo oppure per essere riposte. In tal caso, ricordiamoci di inserire un sacchetto di riso e una stecca di cannella: in questo modo, l’interno profumerà e contrasteremo l’eventuale umidità. È necessario, però, controllare il riso almeno una volta al mese, per non lasciare in valigia un sacchetto bagnato.

