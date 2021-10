Un trucco fatto bene valorizza il viso e lo rende armonioso a qualsiasi età. Viceversa, un make up troppo calcato enfatizza rughe e piccoli difetti. Esso è pure in grado di farci guadagnare 10 anni in più. Al contrario, ecco come ringiovanire il viso di 10 anni in poche e semplici mosse.

La buona notizia è che le tinte autunnali vanno bene per tantissime donne, a patto di usare prodotti giusti e di seguire semplicissime regole. Oltretutto bastano solo pochi prodotti per truccarsi naturalmente bene anche a 50 o 60 anni con questo caldo stile del momento.

Dopo che il color castagna si dimostra la vera novità di questa borsa morbidissima al tatto che sta spopolando, ecco come usarlo nel make up. Tutto questo senza cadere in alcun eccesso.

Qualche piccola dritta e i prodotti da usare nel make up durante questo periodo dell’anno

Le tinte che vanno bene adesso e per la gran parte delle donne adulte spaziano dal cioccolato, al caramello, fino ad arrivare al color castagna. Da sottolineare che i prodotti proposti in quest’articolo sono stati scelti a titolo puramente indicativo.

Il primo prodotto da avere proprio in questa colorazione è un multiprodotto. Si tratta di matite kajal, da usare come ombretti, eye-liner e matite per l’interno occhio. Il Brand Pupa ne propone un esempio al costo di 17 euro per tutti questi 3 utilizzi.

Non sta scritto da nessuna parte che l’eye-liner debba essere nero. Specialmente le persone con sottotono della pelle caldo devono prediligere nuance come il castagna. Max Factor lo propone al costo di 14,90 euro nella colorazione Chestnut. Ecco anche come scoprire se la propria pelle ha sottotono caldo o freddo.

Sembra incredibile ma bastano solo pochi prodotti per truccarsi naturalmente bene anche a 50 o 60 anni

E a ricordare il marrone caldo delle castagne è anche il blush. Basterà cercarne uno nelle colorazioni calde proposte da Guerlain, Nyx e il Brand low cost di Makeup Revolution.

L’ombretto color castagna è facile da applicare e da portare. Basterà sfumarlo nella piega superiore dell’occhio o stenderlo sulla palpebra mobile. Il Brand Mookajè propone l’ombretto castagna al prezzo di 11,90 euro.

Il nostro consiglio è, però, quello di creare sempre un punto luce nell’angolo interno dell’occhio. Questo colore caldo non deve prevalere su tutta la superficie dell’occhio per non incupirlo.