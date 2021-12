In ogni menù di Natale che si rispetti un posto speciale è occupato dall’aperitivo. È il benvenuto che diamo agli invitati e spesso serve anche a rompere il ghiaccio con le persone che non conosciamo. Molti di noi, come aperitivo, optano sempre per i grandi classici, ovvero vino e spumante. I più raffinati possono proporre anche dell’ottimo champagne. Ma se vogliamo davvero stupire gli ospiti, dovremmo lavorare di fantasia e provare qualcosa di nuovo. Quindi non solo vino e prosecco, ecco lo spettacolare cocktail natalizio per accogliere gli ospiti durante le feste. È semplicissimo da preparare ed è altamente scenografico. Beviamolo, come sempre, con moderazione e pranzi e cene inizieranno con il piede giusto.

Siamo grandi appassionati di cocktail e vogliamo stupire gli invitati con le nostre abilità? È il momento di modificare la ricetta di una delle bevande più amate degli happy hour: lo spritz. E questa è la variante natalizia buonissima e bella da vedere.

Per preparare lo spritz natalizio per 4 persone ci serviranno:

100 ml di Campari rosso;

200 ml di prosecco di buona qualità;

100 ml di succo di arancia;

100 ml di succo di ribes rosso;

sciroppo di origano;

100 ml di acqua gassata;

4 fette di arancia;

ribes rosso per guarnire;

ghiaccio.

Come preparare lo spritz di Natale

Preparare lo spritz di Natale è davvero semplicissimo e ci porterà via pochi minuti di tempo. Prendiamo una caraffa e versiamo il prosecco, il Campari e i due succhi. Iniziamo a mischiare delicatamente e incorporiamo via via l’acqua gassata. Prima di proseguire, dobbiamo fare una premessa. La ricetta originale dello spritz prevede l’uso dell’Aperol. Noi consigliamo il Campari per questa particolare variante perché più amaro e si sposa meglio con il delicato sapore del ribes.

Se vogliamo dare un tocco di classe e solleticare l’olfatto, proviamo a spremere la scorza delle arance nella caraffa.

Non ci resta che prendere dei bicchieri da cocktail e riempirli per poco più della metà con dei cubetti di ghiaccio. Versiamo lo spritz nei bicchieri e decoriamo con una fetta d’arancia e 3-4 bacche di ribes rosso. Aggiungiamo qualche goccia di sciroppo d’origano per renderlo più speziato e serviamo immediatamente. Gli ospiti resteranno a bocca aperta.

Chi ama i sapori particolarmente decisi può aggiungere anche una stecca di cannella nel bicchiere.

