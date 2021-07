Con l’arrivo dell’estate aumentano le occasioni di uscite serali, cene con gli amici, magari qualche abbuffata in più. E se a 20 anni nulla pesa, per chi ha qualche anno in più questo può portare disturbi alla digestione, o intestinali. Prima di ricorrere a farmaci, che a lungo andare possono portare assuefazione, si può ricorrere a piccoli rimedi naturali. Infatti a volte ne bastano poche quantità al giorno per eliminare immediatamente l’acidità di stomaco senza farmaci e sentirsi incredibilmente leggeri.

Quest’oggi i consulenti di ProiezionidiBorsa illustreranno gli incredibili benefici di questa spezia che tutti abbiamo a casa, per risolvere i così diffusi disturbi digestivi. Infatti basta masticare questa insospettabile spezia per eliminare immediatamente l’acidità e sgonfiare l’addome. Si tratta dei chiodi di garofano, utilizzati in cucina per insaporire e profumare tantissime pietanze. Ebbene, questa spezia è un toccasana per i disturbi digestivi e l’acidità di stomaco.

I chiodi di garofano fin dall’antichità sono stati utilizzati per calmare tanti fastidi e disturbi intestinali. Possono utilizzarsi come antinfiammatori naturali, per curare il mal di denti, il mal di testa. Inoltre contengono notevoli antiossidanti, ovvero flavonoidi e tannini che contrastano il processo di invecchiamento delle cellule. Grazie alle loro proprietà, i chiodi di garofano, assunti mediante infuso, sono un ottimo alleato per l’apparato gastrointestinale.

In particolare, masticare lentamente un chiodo di garofano o bere un infuso prima o dopo i pasti aiuta a contrastare l’acidità di stomaco. E inoltre aiuta il processo della digestione, ad espellere i gas intestinali, sgonfiando l’addome e aiutano il processo digestivo. In particolare, grazie ai chiodi di garofano si facilita il transito intestinale, evitando accumulo di tossine. Infatti, essendo anche antibatterici e antinfiammatori eliminano i batteri che si depositano nell’intestino, riducendo problemi di digestione e di reflusso.

Ecco come preparare l’infuso

Versare in pentolino una tazza d’acqua, unire 3 o 4 chiodi di garofano e portare a bollore. Una volta raggiunto il bollore, spegnere il fuoco, coprire e lasciare in infusione per 15 minuti. Quando sarà intiepidito il nostro infuso, si potrà bere prima o dopo i pasti e dire addio a bruciori e acidità. A volte un infuso è davvero un toccasana per tanti disturbi che possono rovinare la giornata.