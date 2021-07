Spesso e volentieri, avere le ascelle più scure della propria tonalità di pelle viene semplicemente considerato antiestetico. Tuttavia, non entrare nei canoni di bellezza è l’ultimo dei problemi.

Difatti il nostro corpo spesso ci manda sei segnali di aiuto a cui non diamo sufficiente attenzione. Questi segnali sono un modo per capire che qualcosa non va. Come spiegato in seguito, ecco perché avere ascelle scure può essere un inaspettato segnale d’allarme del nostro corpo, una richiesta di aiuto da non ignorare.

Ecco perché avere ascelle scure può essere un inaspettato segnale d’allarme del nostro corpo

Secondo uno studio della School of Medicine & Health Sciences, ci sono otto possibili ragioni del perché abbiamo ascelle più scure del previsto.

Il primo, più comune in estate, è l’uso di un deodorante irritante. Alcuni deodoranti, invece di scatenare una reazione cutanea, comportano lo scurirsi delle ascelle con questo spiacevole fenomeno. Questo è uno dei motivi più comuni secondo molti dermatologi. Per questo, se notiamo questa reazione, la prima cosa da provare è cambiare deodorante.

Importantissimi segnali di allarme da far controllare assolutamente

Se l’ascella è scura e risulta vellutata al tocco, potrebbe essere un segnale di Acanthosis Nigricans. Spesso è associata con obesità e si mostra anche su altre parti del corpo, come le ginocchia o il collo. Può essere un possibile indicatore precoce di malattie che potenzialmente mettono a rischio la vita.

In casi estremi, indica lo sviluppo di diabete e cancro. Per questo motivo, è assolutamente necessario rivolgersi ad uno specialista se notiamo questo cambiamento all’improvviso.

Nel caso di donne incinte o che assumono contraccettivi

Gli ormoni sono un fattore da considerare assolutamente. Non solo durante la pubertà, infatti, gli ormoni influenzano la cute. Lo scurimento della pelle è, in questo caso, dovuto ad uno sbilanciamento dell’ormone chiamato melasma.

Questa reazione è particolarmente comune tra donne incinta o che assumono un contraccettivo ormonale.

Per chi assume medicine

Alcune medicine sono conosciute per scatenare reazioni simili. Alcune di esse sono l’acido nicotinico, l’insulina, corticosteroidi sistemici e altri. La reazione generalmente non è nociva, ma è buona misura consultarsi con un esperto per sicurezza.

Non sempre avere ascelle scure è un segnale certo di pericolo. Spesso, non ci sono effetti negativi e non si tratta di una condizione medica grave, ma solo un inconveniente. Tuttavia, se ci appaiono quasi all’improvviso ascelle più scure o se la pelle risulta strana al tocco, è buona misura chiedere consiglio a un dermatologo.

