Chissà quante volte sarà capitato, magari in vacanza e soprattutto d’estate, di essere colti dalla fastidiosissima cistite. Ebbene non è la cattiva sorte che ci perseguita, ma ciò è dovuto al fatto che caldo e umidità sono i principali fattori scatenanti. La cistite non è niente altro che un’infiammazione della mucosa della vescica, solitamente di origine batterica. Provoca dolori durante e dopo la minzione, sensazione di mancato svuotamento della vescica e bruciori.

Anche se è più frequente nelle donne, la cistite può colpire anche gli uomini. Molto spesso i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato come determinati alimenti, sotto forma di infusi, possono alleggerire fastidiosi disturbi, come l’infuso di cardo mariano. Ecco invece illustrato, quest’oggi, come quel fastidioso dolore alle vie urinarie scomparirà con 10 foglie di questa comunissima pianta. Sembra incredibile ma le foglie di basilico che quasi tutti abbiamo in terrazzo o in giardino sono un ottimo rimedio contro questa infiammazione.

Il basilico, infatti, ha notevoli proprietà sia dal punto di vista nutrizionale che salutare, grazie al contenuto di vitamine, sali minerali e antiossidanti. Proprio gli antiossidanti contenuti nel basilico contribuiscono a rendere questa pianta un ottimo antibatterico. Inoltre la sua azione diuretica favorisce l’eliminazione dei batteri presenti nelle vie urinarie. Proprio per questo, per alleggerire i fastidi della cistite si può preparare una tisana con foglie di basilico e berla durante la giornata. Ovviamente tale rimedio non deve assolutamente sostituire la cura farmacologica che si deve seguire. Infatti, in caso di cistite è necessario consultare immediatamente il medico e curarla senza rischiare il suo ripresentarsi.

Per preparare la nostra tisana al basilico occorreranno mezzo litro di acqua, 10 foglie di basilico e 2 limoni tagliati a fette. Portare ad ebollizione l’acqua, aggiungere le foglie di basilico e le fette di limone. Lasciare in infusione per 15/20m minuti e filtrare. Versarla in una caraffa o bottiglia e bere durante la giornata. Si ricorda che come tutti i rimedi naturali, non può assolutamente sostituirsi agli antibiotici necessari per curare questa brutta infezione. Per prevenire la cistite è necessario seguire un’alimentazione sana e uno stile di vita sano. Ad ogni modo, d’estate, evitare di stare troppo tempo con il costume bagnato e prestare attenzione alla sabbia.

