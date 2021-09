Le mode vanno e vengono. A distanza di anni, infatti, ci sono capi e tendenze che ciclicamente si ripropongono. Talvolta, però, ci sono anche delle novità assolute che riescono a stupire.

I capelli grigi e bianchi sono stati, da sempre, il cruccio di tutte le donne e anche di molti uomini. Il normale e fisiologico processo di incanutimento spesso compare già averso i 30 anni. Per questo, gran parte delle donne, ha l’appuntamento fisso mensile (o anche più ravvicinato) dal parrucchiere per mascherare la ricrescita.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le cose sono cambiate e stiamo per dare una bellissima notizia. Infatti, il colore di capelli più alla moda questo autunno è una tinta che nessuno avrebbe mai osato immaginare.

Già da qualche anno, coi giusti accorgimenti, le over 60 hanno cominciato a sfoggiare con orgoglio le loro chiome nature. Ma ora vi è di più. I capelli grigi, infatti, non solo si confermano molto di moda anche quest’anno, ma diventano addirittura richiesti dalle più giovani.

Il colore dei capelli più alla moda questo autunno è una tinta che nessuno avrebbe mai osato immaginare

La sfumatura protagonista dell’autunno 2021si chiama Titanium Silver.

Non a caso, nelle ultime settimane, su Instagram e Pinterest si è notata una brusca impennata degli hashtag relativi a “capelli grigi”, “capelli bianchi”, “capelli argento”.

Il Titanium Silver è un metallizzato caratterizzato da una luminosità molto forte. Questo permette di evitare il tanto temuto effetto “invecchiamento”. Anzi, la nuova tonalità sta bene alla maggior parte delle donne.

Le sfumature presenti all’interno della tinta tanto modaiola possono essere fredde o cenere.

Riflessi e sfumature

Chi non vuole optare per un look “total white” può comunque sfruttare il Titanium Silver per creare luminosi giochi luminosi e riflessi che non passeranno inosservati. All’interno di una classica chioma bionda, potremo ad esempio inserire ciocche fredde, magari associate ad altre nuance che virano verso il rosa.

Sui capelli castani e lisci, sarà di grande effetto effettuare schiariture geometriche e solo sulle punte.

I tagli corti rimangono la scelta migliore

Per le tonalità bianco-argentee, i capelli corti rimangono comunque la soluzione ideale. Gli effetti metallici uniti ad un taglio sbarazzino o rock, regalano un’immagine decisa e di gran carattere. Per farsi ispirare, ecco i tagli corti che spopoleranno nell’autunno 2021, dai più sbarazzini ai più raffinati. E per chi temesse di ottenere un effetto un po’ troppo mascolino, ecco qui degli utilissimi suggerimenti per essere sexy e femminile anche con un taglio corto di capelli.

Approfondimento

Sono questi i 3 originalissimi colori di smalto per essere davvero al top in autunno