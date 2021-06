Un piccolo frutto molto gustoso, racchiuso in un guscio duro e ovale. Il suo albero maestoso e imponente ha origini antichissime. Con il suo legno solido e resistente, è uno degli alberi più longevi.

Esistono diverse varietà di questo frutto, ma la più conosciuta in Italia è quella di Sorrento. Molto famosa è anche quelle coltivata in California, che ha dimensioni più grandi.

Un frutto che aiuta a risolvere molti problemi

Un vero e proprio amico per la nostra salute. Un alimento molto importante di cui non possiamo fare assolutamente a meno. Le noci, frutti denominati secchi, così piccoli ma di cui abbiamo estremamente bisogno.

Un alimento calorico, ma che fornisce un apporto energetico importante. Se inserite all’interno di una dieta sana ed equilibrata e mangiate regolarmente, possono prevenire le malattie cardiovascolari. La presenza di Omega 3, rende le noci, un potente antiossidante, importante per prevenire i tumori. Grazie alla vitamina E, aiutano a contrastare l’invecchiamento cellulare.

Per godere di tutti i loro benefici, vengono consigliate 3 noci al giorno. Ottime come snack, da mangiare come spuntino, saziano e sono buonissime.

Le noci sono un alimento molto versatile. Utilizzate per preparazioni dolci e salate. Il loro sapore si adatta ed esalta molti piatti della cucina italiana.

Basta mangiare questo straordinario frutto di sera per dormire sonni beati e tranquilli

Proprio così. Non sono solo un’ottima fonte di vitamine, Omega 3, magnesio e calcio. Ma le noci aiutano anche a combattere i disturbi del sonno. Il consumo di questo frutto secco, stimola i livelli di melatonina, ossia un ormone presente nel nostro corpo, che aiuta a regolare il ciclo del sonno. Mangiate prima di dormire, favorirebbero il riposo per tutta la notte.

Importante è non eccedere nelle dosi. Le noci contengono molte calorie e consumate in abbondanza sono difficili da digerire.

Ecco spiegato perché basta mangiare questo straordinario frutto di sera per dormire sonni beati e tranquilli.