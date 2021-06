L’estate è un trionfo di frutta. Tra fragole, ciliegie, anguria, pesche, melone e albicocche non c’è che l’imbarazzo della scelta. La frutta estiva è allegra, colorata e soprattutto buonissima. E fa anche bene. In genere la frutta contiene tanta acqua, vitamine e sali minerali. Ma anche zuccheri. Attenzione quindi alle quantità. Non tutti possono mangiare qualsiasi tipo di frutto. Prendiamo l’esempio delle pesche, un frutto molto diffuso di cui esistono tante varietà: gialla, bianca, normale, noce, tabacchiera. Ma entriamo più nel dettaglio.

Calorie

Una pesca di medie dimensioni apporta tra le 40 e le 60 calorie. A livello di numero di calorie non fa di certo ingrassare ma il 90% di queste calorie è però costituito da carboidrati. Tanto odiati da chi è a dieta perché si sostiene siano i principali responsabili del grasso. Ma i carboidrati però non sono tutti uguali. Quelli della frutta, infatti, contengono sia il tanto temuto glucosio ma anche il fruttosio, un tipo di zucchero che non fa aumentare la glicemia.

Da notare anche il fatto che l’indice glicemico delle pesche è piuttosto basso (35 /100) e non provoca quindi picchi glicemici.

Quante pesche possiamo mangiare ogni giorno senza correre il rischio di ingrassare

Considerando quanto spiegato fino a questo punto non ha molto senso parlare di quantità. Come tutti i cibi anche per le pesche vale il contesto in cui le andiamo ad inserire. Se ad esempio, mangiamo un buon secondo di carne o di pesce con della verdura possiamo tranquillamente concludere il nostro pasto con un paio di pesche. Se invece il nostro pasto è il classico “all’italiana” con un primo a base di pasta o riso, un secondo e magari addirittura il dolce, allora dovremmo proprio evitare pesche e frutta in generale perché abbiamo già ingerito sufficienti quantità di carboidrati, anche troppe.

Abbiamo pertanto visto che alla domanda quante pesche possiamo mangiare ogni giorno senza correre il rischio di ingrassare non possiamo dare una risposta univoca. Tutto dipende dal contesto e da come siamo in grado di regolarci di conseguenza.

Per chi sta seguendo un vero e proprio regime dietetico con un apporto calorico giornaliero controllato da rispettare consigliamo di fare ovviamente rientrare la frutta all’interno del conteggio totale e del bilanciamento dei macronutrienti. Se ci si affida a un nutrizionista, come noi suggeriamo, sarà lui stesso a fare tutte queste considerazioni.