Il riciclo è sicuramente un’operazione utile sia a noi che all’ambiente. Non gettare nella spazzatura tutto ciò che pensiamo sia superfluo, può sicuramente rivelarsi un’idea ottima. Ci sono, infatti, alcuni scarti che noi consideriamo futili e che invece possono rivelarsi davvero efficaci in alcune situazioni di vita quotidiana. Parlando di quelli che creiamo in cucina, per esempio, potremmo tenere da parte i gusci di noci. Siamo abituati sicuramente a buttarli nell’umido, ma dovremmo pensare che possono tornarci utili in un’occasione specifica molto diffusa. Infatti, non dovremmo buttare i gusci di noci, perché possono risolvere un problema davvero comune. Vediamo nello specifico quale.

Possono aiutarci a combattere le vene varicose

Le vene varicose sono sicuramente fonte di disagio. Si tratta di un problema davvero diffuso, soprattutto tra le donne in età avanzata. In poche parole, si sta parlando di vene gonfie o ingrossate, di colore viola o blu, che solitamente si rendono evidenti su mani e piedi. Tralasciando il fattore estetico, questo può portare a problemi davvero fastidiosi. Nella lista, troviamo bruciore alle gambe, dolori vari, crampi muscolari e prurito. E, dopo aver ovviamente consultato un medico, possiamo mettere in atto anche dei rimedi della nonna per combatterle.

Come utilizzare i gusci in questa situazione

La prima cosa che dovremo fare è tritare i gusci delle noci fino a farli diventare molto fini. Ora, mettiamoli in un contenitore di vetro e aggiungiamo all’interno dell’aceto di melo. Chiudiamo con un coperchio e lasciamo in posa per circa due settimane. L’importante sarà assicurarci che il luogo in cui conserveremo la nostra miscela sia buio, fresco e asciutto. Quando sarà trascorso il tempo, facciamo degli impacchi con questa soluzione, lasciandola agire per qualche minuto per poi risciacquare con acqua calda. Ovviamente, come già sottolineato, si tratta di un rimedio naturale che viene dalle vecchie generazioni. Dunque, non ci sono teorie scientifiche a favore di questa tesi.

