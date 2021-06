Prima del cambio di stagione ci sentiamo tutte gonfie e abbiamo la necessità di perdere liquidi e perdere peso. Spesso non si tratta solo di grassi che si sono annidati nello strato sottocutaneo della pelle creando la fastidiosa cellulite.

A volte è solo ritenzione idrica dovuta a troppa sedentarietà, specialmente dopo questo anno passato troppo in casa. Vediamo come purificarsi partendo dal fegato che lavora per ripulire tutto l’organismo insieme all’intestino e ai reni.

Per alleggerire fegato e intestino ecco 3 piante per perdere 3 kg velocemente

Non c’è dubbio che bere molto e durante tutto il corso della giornata sia fondamentale. È importante integrare liquidi anche grazie a pietanze come zuppe oppure bere molte tisane. Ci sono delle erbe che ci aiutano particolarmente in questo processo di eliminazione, vediamo quali sono.

Per alleggerire fegato e intestino ecco 3 piante per perdere 3 kg velocemente beviamo con regolarità tisane a base di cardo mariano. Il tarassaco, il finocchio e la bardana sono altrettanto efficaci nel processo di drenaggio ed eliminazione. La bardana ha un effetto magnifico anche per purificare la pelle, soprattutto se associata alla viola del pensiero.

Due tisane da integrare nella nostra dieta e perdere qualche chilo di troppo

Seguendo un regime alimentare sano con cibi nutrienti e adatti alla nostra morfologia e metabolismo, possiamo permetterci di bere delle tisane drenanti. Per alleggerire fegato e intestino ecco 3 piante per perdere 3 kg velocemente in meno di due settimane.

Ecco gli ingredienti per la prima:

a) 25 g di bardana (radice);

b) 25 g di tarassaco (radice);

c) 20 g di gramigna (rizoma);

d) 15 g di menta (foglie);

e) 15 g di liquirizia (radice).

Questa tisana depura l’organismo ed è ottimale prima e durante la dieta dimagrante. Attenzione soltanto all’uso prolungato, se si soffre di ipertensione.

La seconda tisana è perfetta per depurare sia fegato che reni e intestino. È principalmente a base di cardo mariano e carciofo. Prendiamo:

a) ½ cucchiaino di cardo mariano (semi);

b) ½ cucchiaino di tarassaco (radici);

c) ½ cucchiaino di salvia (foglie);

d) ½ cucchiaino di carciofo (foglie).

Per entrambe le tisane lasciamo in infusione tutti gli ingredienti in un filtro per 5-8 minuti in acqua bollente.