Eterno dilemma, che, attenzione, spesso coinvolge più gli uomini delle donne: faccio sport, ma la pancia non se ne va. Perché? La risposta sta nella giornata tipo del volonteroso ometto che va in palestra, o fa l’allenamento, e, poi cede all’aperitivo con gli amici e ci piazza un paio di spritz, una birretta e, soprattutto tutti gli stuzzichini tipici dell’occasione. Ecco che la fatica e l’impegno se ne vanno in un baleno. Basta l’attività fisica per avere la pancia piatta e scolpita, o servono anche gli alimenti giusti è la domanda alla quale risponderanno oggi i nostri esperti della redazione.

Addome non in linea

In questi giorni, che, siamo ancora in piena prova costume, l’addome è protagonista, assieme ai glutei, delle spiagge e delle piscine. Il coronavirus ha messo a nudo, proprio il caso di dirlo, mesi di inattività forzata, tranne per i fan dello sport a 360 gradi, che, hanno seguito i nostri consigli, utilizzando anche le scale condominiali per tenersi in forma. L’addome, specialmente quello maschile, è sempre tra i più gettonati, con la famosa tartaruga, molto apprezzata dalle donne.

Alimenti freschi

Se la nostra missione è intanto quella di perdere qualche chilo e snellire le curve di troppo, ricordiamo un consiglio pratico che molti mettono in secondo piano: immagazziniamo fibre con frutta e verdura di stagione! Secondo consiglio: rinunciamo a latticini e derivati, che, gonfiano e fanno fatica a essere assorbiti dall’intestino. Attenzione al caso dell’albicocca, frutto dalle mille qualità, ma uno dei pochi a non far dimagrire!

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

L’elenco da seguire

Basta l’attività fisica per avere la pancia piatta e scolpita, o servono anche gli alimenti giusti e la loro assunzione corretta? Ecco la chiave di volta: tante fibre. Sono quelle che fanno la differenza, agendo come dei veri e propri killer dell’adipe. Ecco allora gli alimenti da preferire:

a) carote, barbabietole e fagiolini;

b) finocchi, melanzane e piselli;

c) pomodori e spinaci;

d) pollo e tacchino;

e) pesce magro e frutti di mare;

f) avena, mais e quinoa;

g) agrumi, melone e banana;

h) kiwi, fragole e noci;

i) sesamo, pinoli e nocciole.

Approfondimento

Mal di testa e istamina