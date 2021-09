Fra le tante ricette conosciute nella nostra gustosa Penisola, manca quella di un buon modo di presentare gli avocado. Soprattutto se ci vogliamo dedicare a creare un piatto diverso. Ecco allora degli straordinari avocado ripieni in soccorso alla nostra voglia d’un gusto squisito e speciale.

Un frutto di lontana origine

Fu oltre 10.000 anni fa che gli allora popoli dell’attuale Messico si cibavano dei frutti dell’albero dell’avocado selvatico. Il nome avocado deriva dalla parola azteca “ahuacatl” che significa testicolo. Dal Messico poco per volta si diffusero anche verso l’America del Sud fino ad arrivare nel Perù. Non a caso oggi i principali produttori sono proprio il Messico, la Repubblica Dominicana e il Perù.

L’avocado possiede una polpa dal gusto molto delicato e un po’ burrosa. È ricco di potassio e vitamina E, oltre che di grassi monoinsaturi che lo rendono utile contro il colesterolo.

In cucina tradizionale messicana si usano per la salsa guacamole. In Colombia vanno da condimento allo “ajiaco”, tradizionale zuppa di pollo e patate. Invece in Guatemala nello “chapin”, salciccia con cavolo e crema di avocado.

In Italia ci limiteremo ad assaggiare gli avocado ripieni al profumo di mare. Ecco come prepararli al meglio.

Ingredienti:

3 grossi avocado o 6 piccoli;

100 gr di champignon;

succo di 1 limone;

1 scodella di maionese;

1 cucchiaino di liquore all’arancia o simile;

400 gr di polpa di granchio (1 scatola);

olio EVO;

sale q.b.;

pepe q.b.

Preparazione degli avocado ripieni

Per prima cosa si preparano i funghi, affettandoli in modo sottile. Se non si ha già pronta la salsetta, allora si fa emulsionare il limone con l’olio, e si mettono dentro i funghi a macerare, aggiungendo un po’ di sale e pepe.

Poi aggiungiamo alla maionese un cucchiaino di limoncello per profumarla. Va bene anche il mandarinetto, o il liquore d’arancio, oppure il Grand Marnier.

Apriamo gli avocado e togliamo il nocciolo. Si scavano un poco per aumentare il solco lasciato dal nocciolo e creare così lo spazio per mettere l’imbottitura. La polpa tolta si conserva a parte.

Si scolano i funghi e si mescolano insieme alla polpa di granchio, per poi tuffarli nella maionese. Si gira bene il composto che va a riempire gli avocado.

La parte della polpa d’avocado estratta prima va schiacciata con la forchetta e mescolata al sughetto di marinatura dei funghi. Aggiungiamo sale e pepe, e creiamo una cremina da mettere sopra gli avocado ripieni.

Si mettono un poco in frigo per dare maggior consistenza e poi si servono.

Un piatto che farà apprezzare ancor di più questo frutto prezioso, insieme ad una gustosissima torta salata.