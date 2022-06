Ecco un elenco di concorsi pubblici per diplomati e laureati per lavorare in Puglia e Campania a tempo indeterminato

Chi ambisce a ricoprire uno dei 5 profili più richiesti in banca procede di norma tramite candidatura spontanea. Per l’impiego pubblico, invece, la strada obbligata passa per i concorsi.

In questa sede illustreremo alcune delle selezioni di personale riguardanti 2 Regioni del Sud, ossia la Puglia e la Campania. Si tratta di bandi attivi a cui è possibile ancora candidarsi. Spesso si tratta di selezioni con pochi posti messi a concorso, ma che presi nel loro insieme formano numeri di tutto rispetto.

Entriamo nel vivo, dunque, ecco un elenco di concorsi pubblici per diplomati e laureati banditi da Enti locali di queste Regioni.

I concorsi prossimi alla scadenza

Partiamo dai bandi per i quali resta poco altro temo per candidarsi. Partendo dalla G.U. n. 36 del 6 maggio, ecco il Comune di Benevento che ricerca 4 agenti di polizia locale. L’assunzione prevista è a tempo parziale e determinato e la categoria d’inquadramento è la C. I termini di candidatura scadono il 5 giugno.

Stessa scadenza per i 6 posti a tempo indeterminato di dirigente medico indetti dall’AO di Tricase (Lecce) e i 2 dirigenti medici all’ASL Brindisi. La disciplina interessata è quella di medicina d’accettazione e d’urgenza a Tricase e malattie dell’apparato respiratorio a Brindisi. Si richiede laurea, specializzazione attinente alle mansioni e iscrizione all’Albo.

Stessi requisiti e stessi termini per i 3 posti di dirigente medico presso l’ASL Avellino (presidio di Ariano Irpino) e i 6 posti di dirigente medico presso l’ASL di Caserta (presidio di Aversa). Le discipline interessate sono, rispettivamente, quella di ginecologia e ostetricia e quella di medicina d’accettazione e d’urgenza.

Nel numero successivo della Gazzetta c’è l’estratto del bando dell’Università di Salerno per complessivi 18 ricercatori a tempo determinato. Alcuni dei posti sono a tempo pieno ed altri a tempo definito. I 18 posti riguardano vari settori concorsuali e vari Dipartimenti. Per tutti, invece, valgono i termini di candidature per il 9 giugno.

Stesso termine anche per il bando del Comune di Mottola (Taranto), teso alla copertura di 2 istruttori tecnici, categoria C, a tempo pieno e indeterminato.

Invece il bando del Comune di San Marco in Lamis (Foggia) riguarda la mobilità volontaria per la copertura di 3 posti di agente di polizia locale.

Si tratta sempre di mobilità volontaria anche nel caso del bando della Provincia di Benevento per 7 diversi profili professionali. Anche questi ultimi due bandi scadono il 9 giugno.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 13 maggio incontriamo invece il bando dell’ASL Lecce per 4 dirigenti medici, varie discipline. La scadenza dei termini è per il 12 giugno e anche in questo caso l’assunzione è a tempo pieno e indeterminato.

Altri bandi indetti da Enti locali di Puglia e Campania

In provincia di Bari, il Comune di Molfetta (G.U. n. 39 del 19 maggio) ha indetto diversi bandi per complessivi 14 posti a tempo pieno e indeterminato. Si ricercano 5 agenti di polizia locale, 1 istruttore tecnico informatico e 2 istruttori tecnici. Infine si ricercano 1 collaboratore più 4 istruttori più 1 istruttore direttivo tutti in ambito amministrativo-contabile. Per candidarsi c’è tempo fino al 16 giugno.

Stessi termini anche per i bandi del Comune di Orsara di Puglia (Foggia) per complessive 6 unità (varie figure) da assumere a tempo indeterminato e parziale.

Infine sulla G.U. n. 40 del 20 maggio incontriamo gli estratti dei bandi del Comune di Casalnuovo di Napoli con scadenza il 4 giugno. Si ricercano 10 istruttori direttivi socio-assistenziale, 3 educatori professionali, 1 sociologo e 3 psicologi, tutti categoria D1. I posti messi a concorso sono a tempo pieno e della durata di 1 anno.

