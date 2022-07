La bella stagione può rivelarsi il momento opportuno per candidarsi ai concorsi le cui selezioni si terranno non prima della fine dell’estate. Oltretutto in questi giorni sono apparsi in Gazzetta Ufficiale (G.U.) bandi davvero molto interessanti.

In questa sede ci concentreremo su quelli riguardanti diversi apparati dello Stato siti in Lazio e in Toscana. In particolare, per un posto di lavoro statale tra Roma e Firenze ecco alcuni concorsi pubblici attivi a cui potenzialmente candidarsi.

Una prima selezione di bandi per ottenere un posto di lavoro statale

Partendo dalla Gazzetta n. 47 del 14 giugno incontriamo l’estratto del bando ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio). La selezione è per titoli e colloquio e si ricercano 4 esperti (varie qualifiche) a tempo pieno e indeterminato. La categoria contrattuale prevista è la D e le istanze vanno inviate per il 14 luglio.

I due estratti di bandi dell’Università di Firenze riguardano invece 36 ricercatori a tempo determinato più 15 professori ordinari. Le assunzioni previste interessano vari settori concorsuali e Dipartimenti, e anche in questo caso c’è tempo fino al 14 per candidarsi.

Stessi termini anche per i 5 bandi del Comune di Viterbo per complessivi 19 posti a tempo pieno e indeterminato. Si ricercano 4 agenti di polizia locale, 4 geometri, 5 istruttori amministrativi e 2 istruttori contabili, tutti di categoria C. I restanti 4 posti sono di categoria D e riguardano la copertura di 5 istruttori direttivi tecnici.

Per un posto di lavoro statale tra Roma e Firenze ecco alcuni concorsi pubblici per ambire a uno stipendio a tempo indeterminato

Sulla G.U. n. 50 del 24 giugno incontriamo l’estratto del concorso pubblico del Comune di Anzio (Roma) per la copertura di 14 posti. Le assunzioni previste sono a tempo pieno e indeterminato e prevedono talune riserve di posti. Si ricercano 5 agenti di polizia locale (cat. C), 3 istruttori direttivi tecnici (cat. D), 2 istruttori amministrativi e 2 geometri di cat. C, infine 2 dirigenti (cat. D) in due are differenti. Per l’invio delle istanze il termine ultimo previsto è fissato al 24 luglio.

Altri 2 estratti presenti sulla Gazzetta del 28 giugno riguardano l’ARTI di Firenze (Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego). Si ricercano 28 assistenti in politiche del lavoro, di cui 14 senior (categoria C). I termini di candidatura sono fissati al 29 luglio.

I concorsi pubblici banditi di recente

Sulla G.U. n. 52 del 1° luglio incontriamo i 4 bandi dell’ARPA Lazio per la copertura di 12 posti, solo 2 dei quali a tempo indeterminato. I restanti 10 posti (5 collaboratori tecnici professionali cat. D e 5 assistenti tecnici, cat. C) prevedono una durata di 36 mesi.

Sono 8, invece, gli estratti di bandi indetti dall’Università di Pisa per 66 posti complessivi tra professori e ricercatori. Le selezioni sono in genere a tempo determinato e riguardano vari settori concorsuali e Dipartimenti. Le istanze dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 1° agosto.

Il concorso pubblico del Comune di Pisa mira invece alla selezione di 4 collaboratori amministrativi-contabili, cat. B3, a tempo indeterminato. La ricerca è riservata ai disabili (art. 1 Legge 68/1999) e la scadenza è per il 31 luglio. Stessi termini per i bandi dell’ASL Roma 3 e dell’AUSL di Viterbo che ricercano 8 dirigenti medici a tempo indeterminato. Le discipline interessate sono pediatria (4 medici a Viterbo) e ortopedia (4 medici a Roma).

In chiusura invitiamo i Lettori interessati alle selezioni a prendere visione integrale del bando di proprio interesse per tutti i dettagli del caso.

