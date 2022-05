In moltissimi stanno usando questo trucchetto perfettamente legale per pagare meno su Airbnb, ma attenzione alle truffe

Da anni ormai domina il mercato degli affitti a breve termine, che ha avuto uno straordinario successo planetario. Parliamo di Airbnb, la piattaforma che sempre più italiani scelgono per prenotare le vacanze sia in Italia che all’estero. Ma molti clienti affezionati hanno notato una tendenza preoccupante sulla piattaforma, negli ultimi mesi: i prezzi lievitano sempre di più.

Soprattutto nelle mete più popolari, Airbnb è diventato un concorrente spietato dei più tradizionali hotel e affittacamere e, dopo aver surclassato la concorrenza, ora la fa da padrone. È per questo che molti utenti della piattaforma cercano vie traverse per spendere di meno su spese di pulizia e costi del servizio, che costituiscono una fetta sostanziale del prezzo totale pagato dal cliente. Ma attenzione, perché alcuni trucchetti sembrano efficaci, ma potrebbero nascondere qualche insidia.

Prenotare solo una notte e poi accordarsi privatamente con il proprietario

In cosa consiste il trucchetto? Semplicissimo: evitare di pagare i costi del servizio e le spese extra accordandosi in maniera informale con il proprietario al di fuori di Airbnb. I clienti che vogliono usare questa tecnica procedono in questo modo: prenotano prima una notte sulla piattaforma, e poi, una volta ottenuto il contatto privato del proprietario, si accordano con il proprietario per prolungare il pernottamento. Questo avviene senza la mediazione di Airbnb e quindi pagando il proprietario in maniera privata. Ma attenzione, perché ci sono dei rischi.

Ci sono diversi modi per risparmiare quando prenotiamo una vacanza su Airbnb. Innanzitutto, prenotare per periodi più lunghi costa meno rispetto a prenotare solo per un paio di giorni. Molte proprietà fanno sconti settimanali o mensili. Ma molti preferiscono prendere in mano la situazione e negoziare la propria permanenza direttamente con il proprietario. Attenzione, però, perché c’è un rischio: non abbiamo nessuna garanzia che il proprietario non ci truffi.

Non abbiamo garanzia né protezione in caso di truffa

In moltissimi stanno usando questo trucchetto per risparmiare sulla propria permanenza con Airbnb, ma attenzione alle truffe. Innanzitutto, non abbiamo alcuna garanzia che il proprietario non abbia cattive intenzioni. Fare un versamento o pagare in contanti senza alcuna garanzia non è mai una buona idea. Dato che l’accordo avviene fuori da Airbnb, non avremo modo di rivolgerci al servizio clienti della piattaforma se qualcosa dovesse andare storto. Attenzione quindi a non utilizzare dei trucchetti controproducenti quando prenotiamo le vacanze.

