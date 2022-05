È da inizio agosto che le azioni Net Insurance si muovono in fase laterale, quando potrebbero accelerare al rialzo o al ribasso?

Nel settore assicurativo di Piazza Affari Net Insurance occupa l’ultimo posto in termini di capitalizzazione. Se, però, si guarda alla performance si nota subito che negli ultimi cinque anni abbia sempre fatto meglio della media del settore di riferimento. Ad esempio, negli ultimi cinque anni ha avuto un rendimento di circa il 90% a fronte di una media del settore assicurativo che ha reso il 25% circa. La forza del titolo, poi, diventa ancora più importante se si guarda agli ultimi tre anni. In questo arco temporale, infatti, Net Insurance ha guadagnato il 90% circa, mentre la media del settore di riferimento ha guadagnato solo il 7%, Nell’ultimo anno, poi, a fronte di una settore assicurativo che mediamente è rimasto invariato, le azioni Net Insurance hanno guadagnato circa il 20%.

Un altro aspetto molto interessante è quello legato alla valutazione del titolo. Abbiamo valutato per ciascun titolo del settore un indicatore che tenesse conto della valutazione basata sui multipli di mercato, degli utili passati e futuri di ciascuna società, della politica dei dividendi, della situazione finanziaria e della capitalizzazione. In questa speciale classifica il primo posto è occupato da Net Insurance seguito da Generali Assicurazioni e Unipol.

Vediamo, quindi, come il titolo sia ben impostato e presenta importanti margini di apprezzamento. In particolare, la società presenta multipli degli utili molto interessanti. Inoltre, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di oltre il 50%.

È da inizio agosto che le azioni Net Insurance si muovono in fase laterale: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Net Insurance (MIL:NET) ha chiuso la seduta del 5 maggio a quota 7,00 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico le quotazioni di Net Insurance sono bloccate all’interno dei un ampio trading range individuato dai livelli 6,65 euro e 7,11 euro. È da inizio agosto che le azioni Net Insurance si muovono in fase laterale. A questo punto il movimento potrebbe essere interrotto solo dalla rottura di uno dei due livelli indicati.

Qualora si dovesse andare al rialzo (linea tratteggiata) gli obiettivi sono quelli indicati in figura. In particolare, la massima estensione rialzista potrebbe andare a collocarsi in area 8,8 euro. Al ribasso, invece, il titolo potrebbe scendere fino in area 4,75 euro.

Un aspetto che un investitore interessato a Net Insurance non deve trascurare è la probabilità che una seduta di Borsa non veda scambi sul titolo. Questa probabilità è stata valutata essere circa il 40%. Un valore molto elevato che deve indurre gli investitori alla prudenza.