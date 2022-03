Il passare del tempo ha il grande pregio di donarci maggiore maturità e consapevolezza di noi stesse, il che spesso aumenta il nostro fascino. Allo stesso tempo i segni degli anni si mostrano visivamente su di noi e ciò non sempre ci risulta gradito. Fortunatamente, in nostro soccorso viene la cosmesi, ad esempio tecniche di make up che ci fanno apparire più giovani. Ad assillarci oltre alle rughe del viso, però, vi sono i capelli che perdono volume e luminosità, aspetti camuffabili con la giusta piega. Ma soprattutto ci assilla il fatto che perdano pian piano il loro colore naturale per diventare canuti. Anche in questo caso possiamo risolvere tingendoli, ma non sempre i ritocchi sono ben riusciti. Spesso infatti risulta difficile coprire perfettamente la ricrescita bianca alle radici.

Zone difficili da tingere

Diverse donne preferiscono recarsi puntualmente dal parrucchiere per tingere i propri capelli. Tante altre però preferiscono soluzioni casalinghe e il fai da te. Non solo per un fatto di risparmio, ma anche per organizzazione di tempistiche e abitudini. Spargere però la tinta in modo omogeneo sulla chioma non è facilissimo, soprattutto alle radici situate in zone ostiche. È il caso dell’attaccatura frontale, nonché al di sopra della nuca e delle orecchie. Si può ricorrere a prodotti temporanei per piccoli ritocchi, come spray e stick. La loro durata però è minima, in più, quando fa caldo, potrebbero sciogliersi sul viso. Preferibile, dunque, utilizzarli in casi estremi come ultima spiaggia. Conviene piuttosto cercare di fare una tinta ben riuscita da principio.

Coprire perfettamente la ricrescita bianca alle radici dei capelli con la tinta fatta in casa è semplicissimo con questo trucchetto

Per fare la tinta collochiamoci in bagno, dove non rischiamo di sporcare troppo e avremo anche l’acqua a portata di mano. Per evitare macchie sui nostri abiti usiamone di vecchi o compriamo una mantellina apposita. Contro le colature sul viso sarà bene, invece, stendere sui contorni delle apposite creme. Stendiamone abbondantemente su fronte, nuca e orecchie.

Prepariamo la nostra tinta seguendo le istruzioni riportate sulle istruzioni allegate. Indossiamo guanti in lattice. Arriva dunque la furbata per stenderla in modo minuzioso sui punti più difficili da raggiungere: serviamoci di un vecchio spazzolino. La sua piccola testa di setole ci permetterà un lavoro accurato e di impregnare le radici perfettamente. Adagiamo della tinta sullo spazzolino, senza sovraccaricare. Basterà spazzolare i capelli partendo dalle radici. Guardiamoci in uno specchio e controlliamo l’opera man mano.

Per guardarci alle spalle, posizioniamoci contro uno specchio e poniamone un altro di fronte a noi. Così terremo sotto controllo anche ciò che combiniamo dietro. Aggiungiamo pian piano la tinta necessaria e passiamola senza avere fretta. Quando la tinta sarà quasi terminata e anche il nostro lavoro, dopo aver fatto i punti clou, possiamo stenderla con le mani ricoperte dai guanti. In questo modo daremo un’ultima pennellata generale.

