Questo capo ormai appare in ogni colore e modello ed è perfetto per qualsiasi età. Fonde perfettamente comodità e bellezza ed è possibile indossarlo in veramente tantissime occasioni. Stiamo parlando dell’abito con spalline sottili, lo straordinario capo del momento che ogni donna dovrebbe avere per far risaltare l’abbronzatura. È possibile declinarlo in tantissimi modi diversi e realizzare abbinamenti spettacolari. Il Team di Moda e Beauty svela i migliori segreti per indossare questo must have dell’estate 2021.

Gli abiti con le spalline sottili sono il segreto per affrontare questa stagione alla moda

Le spalline di questi abiti sono talmente sottili che spesso è impossibile indossarli senza una biancheria priva di bretelline o a fascia. I vantaggi di questo indumento sono tantissimi, ma il principale è la comodità. Questi abiti sono freschissimi e pratici, molto spesso realizzati in tessuti morbidi come il Satin.

Un altro importantissimo punto a loro favore è che essi valorizzano l’abbronzatura anche per le colorazioni calde dei tessuti. Oro, bronzo, verde oliva o il classico bianco sono solo alcuni dei possibili colori di questi abiti freschi. Esistono poi numerosi modi per valorizzarli al meglio e la Redazione mostrerà come fare.

Lo straordinario capo del momento che ogni donna dovrebbe avere per far risaltare l’abbronzatura

Il modo migliore di abbinare questi abiti freschi è con un paio di comodi sandali. Questo look consente di visitare liberamente la città e fare lunghe passeggiate sulla spiaggia. Per la sera consigliamo invece di abbinare un abito con spalline sottili con un paio di sandali mule o di scarpe sling-back.

È possibile puntare su modelli con le spalline incrociate sulla schiena. Questo è un furbo modo per valorizzare ancor più l’abbronzatura. Chi la fortuna di avere una caviglia sottile potrà tranquillamente puntare su modelli lunghi fino al ginocchio senza accorciare troppo la figura.

Questa tipologia di abito rende davvero bene, sia in versione maxi-lunga, sia nei modelli corti sopra il ginocchio e leggermente più stretti in vita. Per uno stile più boho chic consigliamo di puntare sui modelli con le balze, che si rivelano anche un modo furbo per nascondere qualche naturale rotondità e sfinare la figura.

Qualche ultimo consiglio per indossarli al meglio

Questo è un capo che non può mancare in valigia perché è anche perfetto per occasioni più eleganti e per cerimonie. Basta abbinarlo a un paio di sandali gioiello con il tacco, magari color oro o argento.

In vacanza sono perfetti anche i vestiti con fantasie e ricami in pizzo, quelli arricciati e quelli con la gonna a trapezio o scivolati. Da portare assolutamente anche gli “slip dress”, abiti in stile lingerie davvero super femminili!