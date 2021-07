Sfogliando le riviste oppure guardando la Tv, avremo sicuramente udito o letto le parole “body positive”.

Si tratta di una splendida locuzione che rappresenta un fenomeno internazionale, un movimento – potremmo definirlo. Il “body positive” è la rivendicazione del proprio aspetto per tutte le donne dalla bellezza non convenzionale e che si discosta dai canoni estetici tradizionali.

Pancette evidenti e non scolpite, fianchi sporgenti, gambe non tornite sono solo alcune delle fisse o crucci che tormentano le donne.

Uscire dagli schemi è un atto di coraggio e proporsi al grande pubblico social senza ritocchi è un gesto che potremmo definire di femminismo moderno!

Non solo cellulite e qualche chiletto in mostra, finalmente è stato sdoganato l’ultimo tabù legato all’estetica femminile: i capelli grigi!

È celebre la frase dell’ineguagliabile Anna Magnani che disse rivolgendosi al truccatore: “Non togliermi neppure una ruga. Le ho pagate tutte care”.

Una frase visionaria che però ha richiesto molti anni per divenire il motto di donne non più giovanissime.

Le star di Hollywood scelgono i capelli grigi che diventano ultima moda 2021

Al Festival di Cannes, star di Hollywood del calibro di Jodie Foster ed Andie MacDowell hanno sfoggiato chiome sale e pepe. La chioma della MacDowell non passa inoltre inosservata! L’attrice, infatti, dopo anni in cui è stata testimonial di tinte fai-da-te, ha optato per la chioma argentata, portata anche con molto orgoglio.

Non solo dive hollywoodiane, anche personalità reali come Carolina di Monaco o la Regina Letizia di Spagna hanno di recente detto basta alla tinta.

Il capello grigio ha un’innata eleganza ma fino a poco tempo fa era solo l’uomo a poter profittare del cosiddetto fascino dell’uomo brizzolato!

Per tutti coloro che sono schiavi della tinta è giunto quindi il momento di osare e di andare orgogliosi della propria capigliatura sale e pepe.

Non si tratterà più di cedere all’età che avanza ma di essere all’ultima moda seguendo i trend del momento.

Certo occorre curare in ogni caso il capello con uno shampoo con i pigmenti viola per evitare l’ingiallimento.

L’olio di semi di lino è una buon alleato per capelli lucidi.

Ultimo consiglio è quello di risciacquare i capelli, dopo lo shampoo, sempre con acqua fredda perché chiude le cuticole. I capelli grigi sono infatti particolarmente porosi.

Le star di Hollywood scelgono i capelli grigi che diventano ultima moda 2021 permettendo, dunque, a milioni di donne, di liberarsi della noiosa tinta.

