Spesso l’Italia custodisce delle bellezze e dei primati che nemmeno i suoi abitanti conoscono. Per questo oggi andiamo alla scoperta di una di queste che sicuramente ci lascerà a bocca aperta. Infatti è in Emilia Romagna il labirinto più grande del Mondo ed è uno degli esemplari più belli presenti in tutto il globo. Scopriamo dov’è di preciso e come raggiungerlo partendo dal capoluogo meneghino.

Le due incredibili meraviglie vicino a Fontanellato

Prima però parliamo in generale delle bellezze vicino a Milano. Infatti ci sono tantissime perle da scoprire che però non sono famose come meriterebbero. Una delle maggiori attrazioni è Mantova, antica terra della casata dei Gonzaga. Qui sono presenti delle attrazioni artistico-culturali di enorme rilievo, come palazzo ad esempio Tè con la sua magnifica Sala dei Giganti e Palazzo Ducale, e un’ottima enogastronomia. Non molto distante si trova invece Sabbioneta, un piccolo centro estremamente geometrico costruita secondo gli antichi dettami umanistici di “città perfetta”. Al suo interno si possono visitare il Teatro Olimpico, una piccola bomboniera molto raccolta che è considerato uno dei primi teatri moderni di tutta Europa. Si tratta infatti di un edificio a sé stante ed è adibito solamente a questo scopo. Prima la maggior parte degli spettacoli erano allestiti all’interno delle corti solamente per la fruizione dei nobili.

Il labirinto più grande del Mondo è vicino a Milano ed è possibile perdersi per il suo dedalo di siepi verdi

Passiamo però a un luogo decisamente più moderno. Stiamo parlando di Fontanellato, in provincia di Parma, che si trova a circa un’ora e mezza di macchina da Milano. In questo luogo molto particolare è presente la Fondazione Franco Maria Ricci. Questa famosa personalità ha infatti messo in questo magico luogo la sede della sua casa editrice. Su ispirazione di un suo collaboratore e scrittore di fama mondiale, Jorge Luis Borges, ha circondato la costruzione centrale che ospita mostre ed eventi con un labirinto. L’intero percorso delle sue siepi in bambù è lungo 3 km ed è possibile perdersi al suo interno. Ma non sono presenti dei reali pericoli, comunque, sparsi al suo interno è possibile trovare dei pannelli con un numero di telefono da chiamare. Basta solo uno squillo per essere portati fuori da delle guide, in caso non si riuscisse a trovare l’uscita.

