Bella e profumatissima, la rosa è il fiore dell’amore per eccellenza. Ottima per il giardino, la pianta di rose è facile da coltivare anche in vaso.

Se decidiamo di averla a casa nostra, tantissime sono le varietà tra cui possiamo scegliere. Sicuramente, quelle a gambo lungo sono le più adatte per creare cespugli di rose alti anche fino a 2 metri. Le rose rampicanti, poi, sono un’altra specie tanto amata e molto richiesta. Poi, ci sono le rose a cespuglio basso e quelle per le aiuole. Insomma, le possibilità sono molteplici.

Una volta scelta la pianta di rose preferita, bisognerà piantarla in modo adeguato.

Per avere una distesa di rose a costo zero, avevamo parlato di questa tecnica semplicemente geniale.

Per capire come piantare le rose ora per raggiungere dei risultati soddisfacenti e duraturi, c’è bisogno di conoscere qualche altro piccolo trucchetto di giardinaggio.

Il periodo e il posto giusto

Tendenzialmente, marzo e aprile sono i mesi migliori per piantare le nostre rose. Nelle zone più calde, si può iniziare anche nelle ultime settimane di febbraio.

Anche la posizione è importante per far crescere le rose in modo sano. Si consiglia di coltivare le piante in una zona soleggiata ma non troppo calda, oppure troppo umida.

A questo punto, vediamo come piantare le rose ora per averle belle e rigogliose per tutta l’estate, sia in vaso che in giardino

Il primo passaggio da fare è quello di lasciare le rose in acqua per circa 2 ore prima di piantarle.

In giardino bisognerà creare una buca abbastanza grande e le rose dovranno essere distanziate l’una dall’altra. Chi, invece, vuole coltivarle in vaso, dovrà sempre scegliere un vaso abbastanza grande e profondo. Le radici dovranno muoversi liberamente. Prima di adagiare la pianta nel terreno, tagliare leggermente le radici. In questo modo dovrebbero rinforzarsi.

A questo punto, inserire la pianta nel terreno, a circa 5 cm sotto la superficie. Distribuire meglio le radici e coprirle con il terriccio. Mescolare il terriccio anche con un compost di letame. Alcuni specialisti suggeriscono anche sabbia grossa o ghiaia e gesso.

Livellare il terreno, spingendolo verso il basso. Ora la nostra rosa sarà pronta per ricevere le nostre cure.

A chi già possiede delle rose e vuole coltivarle al meglio si consiglia di conoscere questi trucchetti semplici ma molto utili. Lettura consigliata Come abbellire balconi e terrazzi con queste piante perenni bellissime e sempreverdi che resistono al sole e al freddo