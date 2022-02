3 titoli sottovalutati a Wall Street che potrebbero scendere ancora a rotta di collo. Le Borse americane verso un crollo?

Dopo la chiusura di contrattazione dell’ultima settimana borsistica, sembrano profilarsi i presupposti per nuove discese anche superiori al 10% in poche settimane. Ricordiamo che dai massimi di gennaio, fino ad oggi la discesa delle Borse mondiali è stata di circa il 9% per i mercati americani.

Oggi i listini sono chiusi per festività ma il nostro Ufficio Studi ha scelto 3 titoli sottovalutati a Wall Street che potrebbero scendere ancora per diversi punti percentuali. Essi sono: Intel C. (NASDAQ:INTC), Merck e Morgan Stanley.

Come spiegato più volte, la sola sottovalutazione dei prezzi rispetto alle voci di bilancio non è un indicatore di acquisto. Fondamentale è infatti, anche la tedenza rialzista dei grafici.

Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del 18 febbraio sono stati i seguenti:

Dow Jones

34.079,18

Nasdaq C.

13.548,07

S&P 500

4.348,87.

I livelli operativi da monitorare per definire la prossima direzione dei prezzi. Le Borse americane verso un crollo?

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 34.424. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 35.048.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 13.763. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.164.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.395. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.490.

Quali sono gli obiettivi di minimo che vengono calcolati al momento per questa correzione in corso?

Dow Jones

31.800

Nasdaq C.

11.500

S&P 500

4.001.

Quale obiettivo temporale?

Fra il 7 ed il 28 marzo.

3 titoli sottovalutati a Wall Street che potrebbero scendere ancora a rotta di collo

Le stime di fair value sono state calcolate dal nostro Ufficio Studi.

Intel C., ultimo prezzo a 45,04. Far value a 100 dollari. Stime degli altri analisti a 54,64.

La tendenza di medio termine è ribassista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali superiori ai 49,67 dollari, nei prossimi 1/3 mesi saranno possibili ulteriori ribassi verso area 41,89 e poi verso 37,56/34,98.

Merck, ultimo prezzo a 76,37. Far value a 198 dollari. Stime degli altri analisti a 92,15.

La tendenza di medio termine è ribassista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali superiori ai 82,56 dollari, nei prossimi 1/3 mesi saranno possibili ulteriori ribassi verso area 70,83 e poi verso 65,12/62,50.

Morgan Stanley, ultimo prezzo a 95,42. Far value a 134 dollari. Stime degli altri analisti a 114,10.

La tendenza di medio termine è ribassista e quindi fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali superiori ai 104,50 dollari, nei prossimi 1/3 mesi saranno possibili ulteriori ribassi verso area 82,45 e poi verso 74,33.

Questi livelli saranno soggetti a verifica mensile.

