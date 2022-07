Con questo atto del notaio poco conosciuto possiamo rendere case e immobili non pignorabili dagli eredi 

Le incertezze nella vita sono tante. Soprattutto quando si tratta di soldi e problemi economici non si può mai stare del tutto tranquilli. È normale che nella vita delle persone possano alternarsi periodi di stabilità e tranquillità economica a momenti più complicati. Esistono, però, degli strumenti del diritto per diminuire queste incertezza e fissare alcuni punti fermi.

Ad esempio potremmo trovarci in un periodo di difficoltà economica e potremmo temere di dover contrarre dei debiti. Con i creditori e gli eredi, preoccupati della loro quota di eredità, che controllano le nostre operazioni. Ci sono dei beni, però, che non vogliamo rischiare. Dei beni troppo collegati alle esigenze primarie della nostra famiglia per permettere che vengano pignorati.

Il patrimonio destinato ad uno scopo

È possibile evitare il pignoramento dei nostri beni utilizzando il fondo patrimoniale. Con questo atto del notaio poco conosciuto si può ottenere un effetto di segregazione patrimoniale. Questo significa che i beni contenuti nel fondo serviranno solo a soddisfare le esigenze della famiglia, e creditori ed eredi non potranno attaccarlo. Ad esempio se inseriamo la casa familiare nel fondo patrimoniale i creditori personali non potranno pignorarla. Nessuno potrà attaccare i beni del fondo salvo non dimostri che il suo debito è stato contratto per esigenze della famiglia.

Infatti, il fondo patrimoniale è proprio una convenzione che ha lo scopo di vincolare dei beni, immobili, mobili registrati e titoli di credito, ai bisogni della famiglia. Il conferimento di questi beni al fondo può avvenire sia dai coniugi che da un terzo. Per costituire il fondo serve l’intervento del notaio. Egli deve redigere un atto pubblico alla presenza di due testimoni. Il fondo patrimoniale va, poi, annotato sull’atto di matrimonio ma anche sui registri immobiliari. In questo modo l’esistenza del fondo sarà opponibile ai creditori.

Con questo atto del notaio poco conosciuto possiamo rendere case e immobili non pignorabili dagli eredi

La Cassazione, con l’ordinanza 16176 del 2018, ha spiegato meglio quando i creditori possono attaccare e pignorare i beni del fondo. I giudici spiegano che i creditori possono attaccare i beni del fondo quando il loro credito derivi dalla necessità di soddisfare un bisogno della famiglia. La stessa fonte e la stessa ragione di esistere le loro credito deve essere, dunque, collegata in maniera immediata e diretta con i bisogni familiari. Se non c’è questa connessione i creditori e i terzi non possono attaccare i beni del fondo.

