Ci stiamo avvicinando giorno dopo giorno all’estate e alla bella stagione. Cominciamo a lasciare nell’armadio non solo le maglie a maniche lunghe, ma anche i pantaloni. Niente più gambe nascoste dentro jeans e pantaloni, ma in bella vista con vestitini e short. Ma il pantalone lungo può esserci davvero d’aiuto per creare dei look raffinati ed eleganti. Pensiamo ad una cerimonia serale nel mese di maggio, ancora troppo fresco per le gonne svolazzanti. O anche solo per una cena tra amici in un agriturismo in montagna, dove è importante proteggersi anche dalle zanzare. Insomma, il pantalone lungo è quel capo che nell’armadio non può mancare assolutamente, anche in estate. Ma invece dei soliti leggings o pantaloni larghi che non sono sempre eleganti, ecco cosa sta spopolando.

Basta con leggings, pantaloni oversize o aderenti, è questo il modello da avere nell’armadio secondo la moda primavera estate

La tendenza degli ultimi anni ha visto un ritorno dei pantaloni a zampa d’elefante. Li abbiamo visti sfilare su molte passerelle, rivisitati con fantasie e trame diverse. Ma la moda dell’ultimo momento vede un modello che è una versione più casual e pratica. Non pantaloni aderenti fino al ginocchio che terminano in una zampa ampia. Ma piuttosto un pantalone dalla gamba più dritta e morbida che termina allargandosi in modo leggero.

Questo modello viene chiamato flare, ma in pratica si tratta di pantaloni leggermente svasati. Dal taglio morbido, accompagnano le forme senza costringerle in tessuti aderenti che rivelano troppo. Perfetti per tutte le età, si abbinano praticamente a tutto. Basta anche solo cambiare la scarpa ed ecco che da casual diventano subito eleganti. Che si tratti di jeans, cotone o anche lino, poco importa. Non possiamo rinunciare a questo modello che è binomio di praticità e stile. Puntiamo sui toni più classici come il nero o il bianco, ma sono stupendi anche nei colori più intensi. Rosso, verde e blu tra i preferiti del momento, ma anche dalle trame in fantasia.

Come abbinarli

La leggera zampa solo accennata fa di questi pantaloni o jeans il modello più stiloso di tutti. Possiamo portarli con un bel sandalo gioiello oppure con delle slingback dal tacco piramidale super raffinato. Completiamo con una t-shirt bianca e un blazer per una serata con le amiche. Altrimenti possiamo indossare delle normali sneakers, ma puntare su una bella camicia in satin. Non indossiamola abbottonata normalmente però, giochiamo con la lunghezza e non infiliamola completamente nei pantaloni.

Oppure indossiamo una splendida collana importante, ma sotto il colletto. Questi sono solo alcuni dei modi tanto di tendenza per dare più carattere ad una classica camicia. Insomma, basta con leggings, pantaloni oversize o aderenti che hanno un po’ stufato. Compriamo questo modello davvero versatile che possiamo abbinare a qualsiasi look. In più, i pantaloni flare stanno bene proprio a tutte, sia a 20 che a 50 anni.

