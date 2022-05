Dimagrire senza alcuno sforzo è il sogno di molti. Ma è possibile? Secondo un gruppo di scienziati, quando le diete e l’attività fisica non funzionano si potrebbe ricorrere a un semplice rimedio. Vediamo quale.

Attenzione alle scorciatoie

Quando si parla di dimagrimento e attività fisica sono tanti i miti da sfatare. L’obiettivo di fare almeno 10.000 passi al giorno, per esempio, non è che uno slogan di marketing: ecco quanto bisognerebbe davvero camminare per rimettersi in forma in poco tempo. Un’altra idea a cui fare attenzione è che lo sport serva solo a perdere peso. In realtà muoversi è importante per mantenersi in salute, al di là degli obiettivi di dimagrimento. Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, infatti, tra i tanti vantaggi dell’attività fisica ci sarebbe anche la capacità di:

regolare la pressione;

ridurre il rischio di malattie cardiache;

aiutare a prevenire alcuni tipi di tumore;

abbassare il colesterolo;

prevenire l’osteoporosi;

ridurre il rischio di diabete di tipo 2.

Peraltro, anche seguire una dieta sana non serve soltanto a raggiungere il peso forma. L’alimentazione è fondamentale per prevenire alcune malattie: basti pensare che tre errori molto comuni a tavola potrebbero uccidere più del fumo. Ecco perché non bisogna mai credere che ci si possa tenere in forma senza muoversi e mangiando cibo spazzatura. Tuttavia, è davvero frustrante quando si cerca di dimagrire seguendo diete e facendo sport, ma senza ottenere alcun risultato. In questo caso, potrebbe venire in aiuto un interessante studio scientifico.

Non solo dieta o palestra, per dimagrire senza attività fisica secondo uno studio scientifico aiuterebbe questo trucchetto che fa risparmiare

Per chi ha cercato di combattere il sovrappeso con diete e sport, ma senza riuscirci, c’è un’ultima risorsa: si tratta del freddo. È quanto afferma uno studio realizzato dai ricercatori olandesi delle Università di Tilburg e Maastricht. Può sembrare assurdo, ma il segreto sta nel metabolismo. Infatti, più fa freddo, più il nostro corpo deve bruciare calorie per mantenere costante la temperatura corporea. Secondo gli scienziati impostare il termostato in inverno sui 18 o 19 gradi potrebbe aiutarci a perdere peso.

Insomma, non solo dieta o palestra, per dimagrire senza sforzo e abbassare le bollette basterebbe abituarsi a una casa un po’ più fredda! Certo, sono necessari ulteriori studi scientifici per confermare questi risultati. In più, per chi soffre di obesità o è in sovrappeso, nulla può sostituire i consigli di un medico. Tuttavia può valere la pena provare questo trucchetto. Ma non è che il freddo in casa rischi di farci ammalare?

In realtà gli scienziati olandesi hanno definito esagerata e malsana la temperatura compresa fra i 22 e i 24 gradi (ossia quella che solitamente manteniamo in casa, in ufficio e nei negozi durante l’inverno). I risultati dello studio hanno suggerito anche che abituarsi a vivere a temperature più basse ci renderebbe anche più resistenti ai malanni invernali. Insomma, abbassando il termostato si potrebbero prendere due piccioni con una fava. Anzi tre, se si considera anche il risparmio sulle bollette.

