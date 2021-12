Fra gli addobbi che oggi ci appresteremo a fare, ci sarà probabilmente anche la decorazione dell’ingresso. La porta d’entrata è il nostro biglietto da visita e per chi addobba la casa per Natale è un elemento da non trascurare. Oltre all’Albero di Natale, al Presepe e alla decorazione delle finestre, potremo dare il benvenuto ai nostri ospiti addobbando l’uscio.

Basta con le corone di pino, ecco 6 idee straordinarie per la decorazione natalizia della porta

In questo articolo proporremo una carrellata di spunti ed idee per realizzare un fuoriporta natalizio originale con materiali di riuso.

Le muffole cachepot

Sicuramente avremo in qualche angolo recondito del nostro armadio un paio di calde muffole in lana. È un regalo che a Natale troviamo ogni anno sotto all’Albero. Se ci avanzasse un paio potremmo utilizzarlo per la nostra decorazione. Faremo passare un nastrino fra i fili della maglia all’altezza del polsino per poterle appendere. Regoleremo i nastrini uno più corto dell’altro affinché le muffole si sovrappongano ma una sia più bassa rispetto all’altra. Le riempiremo di rametti di pino che faranno capolino dai polsini dei guanti. Completiamo appendendovi anche qualche pigna.

La fascina all’aroma d’arancio

Procuriamoci una trentina di rametti secchi della lunghezza di 30 cm circa. Leghiamoli al centro con un bel nastro in juta o in velluto. Ora prepariamo delle bucce di agrumi (mandarino, arancio e bergamotto) e con una formina per biscotti ne ritaglieremo delle stelle. Con ago e spago infiliamo una dietro l’altra le stelline così ottenute mantenendo una distanza di 6 centimetri fra una e l’altra. Ora passiamo la nostra profumata striscia di stelline fra le fronde della fascina. Ecco un’altra economica idea per decorare la porta d’ingresso.

Gli stivali da pioggia Natalizi

Questa decorazione vede l’impiego di un paio di stivali in gomma da pioggia. Se ne abbiamo un paio rosso, o nel classico verde, sarebbe l’ideale. Posizioneremo gli stivali al lato della porta e vi inseriremo una piantina di ciclamini bianchi. La posizione riparata sarà anche perfetta per la crescita della piantina.

La corona con i tappi in sughero

Procuriamoci un cartone abbastanza spesso: le scatole di Amazon, ad esempio, andranno benissimo. Ritagliamone la forma di una corona utilizzando due piatti di misure diverse di cui avremo precedentemente ricalcato il profilo. Cospargiamo la corona di cartone con la colla vinilica. Iniziamo, quindi, ad incollarvi la parte circolare di tanti tappi in sughero quanti ne occorrano per riempirne la superficie. Completiamo con un bel fiocco di nastro scozzese e appendiamo alla porta.

La stella con il filo di lana

Sempre riutilizzando una scatola di cartone di qualche imballaggio, prepareremo una splendida ghirlanda alternativa. Disegniamo due stelle sul supporto in cartone una più all’interno dell’altra. Ritagliamo la sagoma della stella. Con un filo di lana bianca che recupereremo da qualche maglione infeltrito, avvolgeremo la stella passando attorno al contorno dentro e fuori dalla stella. A questo punto completiamo il fuoriporta, appendendo nella punta centrale della stella due pigne sempre con il filo di lana.

Le coroncine di rosmarino

Una decorazione portafortuna e di buon augurio è la coroncina di rosmarino. Pieghiamo in forma circolare dei rametti di rosmarino di diverse lunghezze dai 20 centimetri. Fermiamo i rametti con uno spago. Realizziamone almeno cinque. Prepariamo un fiocco con lunghe code a cui appenderemo le nostre coroncine di rosmarino.

Basta con le corone di pino, ecco 6 idee straordinarie per la decorazione natalizia della porta, riciclando materiali e oggetti di uso quotidiano.