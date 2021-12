Il Natale è sempre più vicino e il desiderio di immergersi completamente nella sua magica atmosfera cresce ogni giorno di più. Nei giorni di festa ogni momento diventa un pretesto per stare in compagnia e la tavola deve assolutamente trasmettere calore e armonia. Decorarla con un centrotavola la renderà più bella e accogliente, se poi si tratta di una ghirlanda sarà anche di buon auspicio. È una delle decorazioni natalizie più amate, perché unisce eleganza e tradizione. Con un po’ di creatività e fantasia se ne possono realizzare un’infinità.

Altro che pigne, nastri e palline per un centrotavola natalizio veramente raffinato e scenografico basta una ghirlanda di fiori e bacche

Questa ghirlanda è realizzata solo con elementi naturali: piante, bacche e fiori, senza l’aggiunta delle solite pigne, di fiocchi, palline o altri accessori artificiali. Sarà una composizione con forme, colori e consistenze differenti per un risultato dinamico e sofisticato.

Gli elementi naturali che si possono usare sono: rosmarino, mirto, eucalipto, mela malus evereste, bacche di rosa canina, iperico, abete argentato, crataegus, alloro, ortensia seccata, cineraria, rosa red eyes, bacche blu della vite americana, eryngium. Si possono trovare nelle serre, da un fioraio e le erbe aromatiche anche dal fruttivendolo. Ovviamente ogni pianta può essere sostituita a piacimento.

Gli strumenti che servono sono un filo di ferro da fiorista, una forbice a cesoia e un cerchio ricavato da un ramo flessibile. Può essere di rose, di salice, glicine o di qualsiasi rampicante.

Per prima cosa bisogna formare un cerchio regolare, scaldando in modo naturale il ramo con le mani per poi intrecciarlo.

Prendere il filo di ferro e assicurarlo alla base. A questo punto si potranno fissare gli elementi uno alla volta, tagliando il filo solo alla fine.

Per un’ottima riuscita bisognerà sovrapporre i componenti per un terzo, affinché non ci siano spazi vuoti, e posizionarne sempre uno al centro e due lateralmente.

Se alla fine ci sono delle irregolarità, si possono tagliare con la cesoia per darle una forma completamente rotonda.

La ghirlanda si può presentare su un’alzatina o inserire al centro una candela e durerà circa 10 giorni.

I segnaposto abbinati

Sicuramente qualche elemento avanzerà e si potrà utilizzare per creare dei segnaposto abbinati. Basta usare come base un rametto di alloro o rosmarino, e poi dare colore e movimento con fiori e bacche. Decorare con nastrini di velluto di vari colori e il gioco è fatto!