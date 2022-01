L’anno nuovo è appena cominciato e gli auspici perché sia più leggero del precedente sono molto sentiti. Tutti si aspettano di superare alcune difficoltà perché il benessere possa invadere la vita. Certamente, ognuno potrà ricevere quest’anno la sua dose di fortuna, ma a volte dipende anche dalle condizioni che noi stessi creiamo.

La prima settimana completa del mese di gennaio dell’anno nuovo sta per concludersi, donando dei momenti simpatici a questi segni dello zodiaco. La Luna presente sul cielo dello zodiaco ci invita a riflettere di più e a ponderare meglio le nostre scelte. Proprio da queste potrebbe dipendere la riuscita e la fortuna di questo anno 2022 da poco cominciato.

Basta con la sfortuna perché il 2022 sarà una rinascita d’oro per questi segni zodiacali protetti dal loro magico amuleto

Certamente l’Ariete avrà bisogno del suo fagiolo nero, l’amuleto per questo segno. Non è uno scherzo, ma il fagiolo rappresenta chi sa riprendersi da un periodo un po’ “magro”. La sua secchezza, che rappresenta la miseria e l’avversità, messo in acqua si trasforma in abbondanza. In Oriente è simbolo anche di protezione contro le forze del male e non è difficile da infilare in una tasca o in borsa.

L’Ariete dovrà controllarsi per evitare di diventare uno spendaccione. Dunque, i nati sotto il segno dell’Ariete dovranno fare attenzione. Soprattutto agli inizi di marzo, quando le cose potrebbero prendere una cattiva piega. Momento d’oro invece a metà agosto con un colpo di pura magia in amore o in denaro.

Più forza ai Gemelli

I Gemelli sono i signori del dubbio, cosa che li condiziona e non poco. Per fortuna quest’anno ci penserà il signore della guerra, il pianeta Marte a donare loro più energia. Si troveranno proiettati verso il cielo della fortuna, con il pericolo di non saper gestire la buona sorte. Dovranno correggere la rotta grazie al loro piccolo amuleto a forma di elefante.

È il simbolo della fortuna e della prosperità, ma soprattutto di un’altra virtù molto necessaria ai Gemelli in questo periodo. La stabilità serve nella vita anche per far progredire alla grande gli affari. Il loro momento propizio giungerà, senza errori, tra fine giugno e inizi luglio. Insomma, saranno occasioni da cogliere al volo, ma attenzione ad aprire gli occhi ad aprile per non ricevere cattive sorprese.

Uno Scorpione magnetico

Il segno fortunato dello Scorpione quest’anno dovrà fare attenzione. La sua voglia di investire o di tentar la fortuna dovrà essere mitigata. In agguato ci sono delle insidie soprattutto tra fine marzo e inizi aprile. A cavallo tra aprile e maggio invece sarà il momento propizio da sfruttare al massimo.

Meglio farsi aiutare dal proprio amuleto portafortuna rosso, un cornetto a forma di peperoncino o il corallo. Il ciondolo a forma di peperoncino ricorda la sua capacità afrodisiaca e soffia sulla forza di attrazione e sensualità dello Scorpione. È anche un noto simbolo contro il malocchio, che se sopravvive nella cultura napoletana. Tuttavia, questo simbolo di protezione è antichissimo di millenni. Piccole suggestioni preziose per il nuovo anno che è appena cominciato. Dunque, basta con la sfortuna perché il 2022 sarà una rinascita d’oro per questi segni zodiacali protetti dal loro magico amuleto.