Siamo sempre alla ricerca della felicità in qualsiasi forma essa arrivi. Molti aspettano una botta di fortuna economica, altri un incontro che riempia le attese sentimentali, altri ancora tanta pace e serenità in famiglia o un colpo da maestro sul lavoro. Queste attese saranno certamente rinforzate da una pioggia di monete d’oro nella prima settimana del 2022 con i pianeti che proteggono questi fortunati segni zodiacali.

Se non avessimo un’idea di come sarà questo anno che sa ancora tanto di spumante in bocca, potremmo dire che il 2022 si presenterà un po’ strano e sorprendente. Il nuovo anno, infatti, ci potrebbe riservare delle sorprese che sta a noi scoprire.

Il mese di gennaio e il suo portafortuna

Sarà un mese ricco di tendenze positive, che ci permetteranno di scoprire alcuni aspetti assopiti di noi stessi. Per farlo procuriamoci qualche petalo di elleboro o rosa di Natale, che sarà per noi l’amuleto del mese. Capiremo così che gli inizi di gennaio saranno anche un invito a entrare nell’interiorità. La Luna d’inizio mese ci permette di riscoprire questo aspetto della vita molto spesso trascurato e travolto dalla frenesia e dalla superficialità. Perché non praticare un po’ di meditazione che permetterà di concentrarsi maggiormente su sé stessi, senza essere trascinati dagli avvenimenti. Il periodo della Luna nuova a partire dal 2 gennaio darà lo slancio per questo tuffo dentro di sé, che renderà più chiaro il da farsi.

Gli amici dell’Acquario

Sempre nel 2 gennaio il pianeta della comunicazione va a sollecitare gli amici dell’Acquario. La presenza di Mercurio aumenta la capacità di risposta poiché le informazioni gireranno più velocemente nella testa. Sarà l’occasione per capire su cosa bisognerà puntare di più, in questo anno incerto ma carico di attese.

Potrebbe nascere qualche nuova amicizia e nel mondo degli affari potrebbero arrivare delle buone idee per qualche progetto lavorativo interessante.

Pioggia di monete d’oro nella prima settimana del 2022 con i pianeti che proteggono questi fortunati segni zodiacali

La presenza di Urano accanto al Sole ci spinge poi a prendere in considerazione l’utilizzo delle nuove tecnologie. Urano è il pianeta delle novità tecnologiche e, grazie alla presenza forte del Sole, infonderà l’esigenza a tutti i segni di valorizzare sempre di più la tecnologia. Il Mondo avanza e l’uso delle tecnologie si renderà sempre più insostituibile.

Il 5 gennaio Venere entra in Capricorno portando la sua carica romantica in questo inizio d’anno che ha ancora voglia di sognare. Ci penserà per questo anche Nettuno, con la sua fantasia che farà da sponda nel segno dei Pesci. I sogni diventeranno realtà, se si saprà trovare la forza con la meditazione e l’aiuto delle nostre energie interiori.

Di questi sentimenti e di idee, anche i segni del Toro, dello Scorpione, del Capricorno e dei Pesci sapranno trarne i giusti vantaggi. Sarà allora come cercare oro e diamanti nell’inesauribile tesoro nascosto in noi stessi.