È giunto il momento di dare via un vecchio costume e di sostituirlo con uno nuovo. Un costume tendenza che possiamo sfoggiare in spiaggia. Ogni anno anche la moda estiva cambia e quindi ci sono dei nuovi bikini da indossare. Come nell’abbigliamento, non esiste un solo trend, ma ovviamente ce ne sono di più.

Importantissimo è il modo in cui ci sta il costume e se ci valorizza. Nessuno vorrebbe mai indossare un costume che non rende giustizia al proprio corpo. Discorso, poi, assolutamente uguale anche per i vestiti, perché nessuno metterebbe mai un pantalone che non valorizza le proprie forme.

In commercio, infatti, tra tutti i bikini che possiamo trovare ci sono anche quelli che evidenziano il décolleté. Ovviamente non ci sono solo i due pezzi, ma anche i costumi interi. Quindi, se vogliamo dare valore a questa zona, basterà scegliere un costume da bagno con le coppe preformate. Ma la moda mare va oltre. E così ci sono tantissimi altri bikini da provare veramente spaziali.

Basta con il solito costume da bagno intero nero modellante, indossiamo questo magnifico bikini trend 2022

Quest’estate al mare dobbiamo assolutamente sfoggiare un nuovo costume da bagno. Come per tutti i prodotti, possiamo trovare la versione bikini, ma possiamo trovare anche la versione costume intero. Quindi c’è sempre una scelta. Può, però, capitare che uno specifico brand non abbia entrambe le versioni e che quindi a disposizione ne abbiamo solo uno.

Il modello dell’estate 2022 da indossare al mare comunque è il costume crochet. Bello, colorato e super di tendenza. Ovviamente non sarà interamente crochet, ma saranno presenti anche dei pezzi di stoffa ed elastici.

Calzedonia, ad esempio, ha dei triangoli veramente belli in vendita. Ma ha anche delle fasce in crochet, delle gonne e dei vestiti. Questo perché l’uncinetto è il trend estivo e non poteva mancare sugli abiti. Anche Enkris ha dei costumi realizzati con la tecnica del crochet. Poi abbiamo Benetton, Cult Gaia, Ganni e Farm Rio.

Insomma, i brand che realizzano costumi in crochet sono tantissimi. I prezzi sono vari, perché abbiamo brand di una gamma più alta e altri che rientrano in una gamma più bassa. E il crochet possiamo farlo anche a casa. Quindi, se siamo capaci, il costume possiamo farlo direttamente noi dicendo basta con il solito costume da bagno intero nero modellante che ormai non va proprio più di moda.

