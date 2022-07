Ci sono dei luoghi che valgono davvero la pena di essere visti almeno una volta nella vita. Alcuni angoli del globo, infatti, possono offrire delle bellezze davvero uniche. Sta a noi cercare di scovarle tutte, organizzando viaggi che possano soddisfare la nostra curiosità. Ovviamente, non tutti possono permettersi spese folli e troppo elevate per un viaggio. Proprio per questo motivo possiamo selezionare delle mete sempre bellissime, ma che siano a portata di budget. Una di queste meraviglie si trova in un Paese ancora da scoprire per molti ma davvero unico e ricco di bellezza.

Cerkno, un vero e proprio paradiso che ci accoglierà con la sua natura pazzesca e con le diverse attrazioni sul territorio

Il Paese di cui stiamo parlando è la Slovenia, che non solo ci offre una delle città in cui si vive meglio in assoluto, ma ci permette anche di ammirare alcuni paesaggi incredibili per una vacanza all’insegna della natura e della scoperta. In questo caso, se stiamo ancora pensando alla meta per quest’estate, non dovremmo farci scappare per nulla al Mondo la bellissima regione di Cerkno.

Questa parte della Slovenia, infatti, ancora poco nota e che si trova sulla faglia di Idrija da cui sgorga l’acqua delle terme collocate nelle Alpi Giulie, è davvero ricca di sorprese. Oltre a possedere un incredibile centro sciistico, la zona ospita anche il flauto più antico del Mondo e l’ospedale partigiano più conosciuto della Seconda Guerra Mondiale, assolutamente da visitare per gli appassionati di storia.

Natura lussureggiante e prezzi che fanno concorrenza in questo incredibile angolo di paradiso a pochi passi dall’Italia

Se amiamo la storia, poi, non possiamo perderci la tipografia partigiana del luogo, dislocata lungo le pendici di una pineta tipica di Cerkno. Durante la guerra, i tedeschi provarono in tutti i modi a trovarla ma la tipografia partigiana riuscì a nascondersi con una tale intelligenza che non fu mai scoperta.

Valli verdi e vette arrotondate circondano con grande eleganza la regione di Cerkno, che offre altri punti da visitare. Per esempio, molti saranno attratti sicuramente dalle rovine antiche contenute nell’Archeological Park Divje babe. Inoltre, le diverse Chiese dislocate sul territorio e l’edificio del Comune sono assolutamente da visitare.

Perciò, ora sappiamo che troveremo non solo natura lussureggiante e prezzi che fanno concorrenza in questa meraviglia unica, ma anche tanti divertimenti e diversi angoli da visitare. Scoprendo la Slovenia, quindi, sarà facile notare come ogni città possa offrire qualcosa di diverso ed estasiante. Perciò, sicuramente stiamo parlando di un Paese che merita in assoluto di essere visitato.

Lettura consigliata

Con circa 50 euro al giorno potremo visitare una vera e propria meraviglia all’estero che ci lascerà a bocca aperta come non mai