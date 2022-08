Basta con il semipermanente o il gel, ecco il nuovo trend unghie

Le vacanze stanno oramai iniziando per la maggior parte delle persone e per godersi al meglio questo periodo di relax e tranquillità molte persone stanno andando a fare la manicure e la pedicure. Però invece di rimanere sul sicuro e optare per i soliti colori e per i soliti stili, oggi suggeriamo di osare anticipando quello che sta per diventare una vera e propria tendenza. Se si desiderasse farlo senza rinunciare allo stile e senza cadere nella volgarità, si possono provare alcuni trend che stanno veramente spopolando fra le star americane.

Uno di questi è quello delle glazed donut nails, lanciato dall’influencer Hailey Bieber. Un altro invece è quello delle unghie a mezzaluna che però è un revival vintage dei tempi d’oro hollywoodiani. È infatti ora di dire basta con il semipermanente o il gel, ecco un look che si può provare anche con lo smalto normale. Scopriamo insieme come possiamo farlo sia in salone che anche a casa senza l’aiuto dell’onicotecnica.

Chic e delicate con la half moon art

Stiamo parlando delle unghie a mezzaluna, chiamate in inglese half moon nail. Questa era molto gettonata durante la golden era di Hollywood ed è stata indossata dalle star più iconiche di sempre. Quindi quest’anno, dato che usciranno molti film ambientati in quel periodo, questo look ha tutte le carte in regola per diventare un look estremamente popolare. Oltre ad essere particolarmente delicato e fine, questo stile si rivela anche molto comodo. Infatti camuffa senza sforzi la naturale ricrescita del letto ungueale.

Basta con il semipermanente o il gel, ecco il nuovo trend per le unghie

Per ottenere questo tipo di manicure basta semplicemente differenziare la parte inferiore dell’unghia dal resto. Infatti in questa porzione spesso è presente naturalmente una piccola forma arrotondata che ricorda per l’appunto una mezzaluna. Si può decidere di non passarci lo smalto oppure di colorarla di un colore differente, giocando di contrasto o rimanendo tono su tono. Si possono scegliere vari pantoni: ad esempio si possono utilizzare due neutri.

Oppure è anche possibile scegliere una sfumatura color carne e invece staccare completamente con un colore più ardito sopra. Essendo in estate, poi si possono provare degli abbinamenti ancora più audaci del solito, come ad esempio i colori fluo. Questi sono spesso risultati i preferiti della maggior parte dello star system.

