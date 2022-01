Sulla scia dello shopping sfrenato che vede la corsa ad accaparrarsi gli abiti più cool, nonché questi cappotti di tendenza da non farci scappare con i saldi invernali, facciamo attenzione anche ai colori. Il guardaroba, infatti, deve essere variato e non monocromatico.

È vero che il nero è sinonimo di eleganza, ma non bisogna eccedere e va indossato con consapevolezza. A vestire tutte di nero, infatti, si rischierebbe di apparire troppo dark. Piuttosto, sarebbe il caso di spezzare con accessori dal colore decisamente più acceso. Anche il marrone è un colore chic e si adatta perfettamente a queste giornate invernali. Ma così come il nero, non bisogna esagerare.

Piuttosto optiamo per le sue sfumature più soft come il beige, il quale è altrettanto alla moda, o come il color cammello che farà sempre parte delle collezioni invernali di ogni anno. Sicuramente nero e marrone sono dei must have di ogni guardaroba, eppure visto che la moda non è mai scontata, ci sarebbe un cambio di rotta.

Sembra, infatti, che gli stilisti stiano proponendo altri colori per questa stagione invernale ed è intuibile il motivo per cui hanno detto basta con i soliti nero e marrone perché sono questi i colori alla moda da indossare che ringiovaniscono anche le over 60.

I colori brillanti sono il nuovo nero

La celebre rivista di moda Vogue ha decretato che sono i colori sgargianti ad essere definiti come il nuovo nero. L’inverno 2022 finalmente si colorerà di un arcobaleno scintillante. Saranno i colori vivaci, prettamente estivi, a dominare la scena invernale.

Questo cambio di rotta sembra essere stato dettato dalla situazione attuale che stiamo vivendo. La gente ha bisogno di solarità sia esternamente che internamente. Nel bel mezzo di una pandemia che ci ha messi in ginocchio, la moda risponde con positività.

Bisogna guardare al futuro con speranza e allegria e proprio per questo gli stilisti stanno inondando le vetrine con colori brillanti come il fuxia, il celeste, il giallo, il verde e le loro sfumature più disparate. Si passa dal pesca al magenta, dal Tiffany all’azzurro, dal verde bosco al giallo limone.

Per non parlare degli abbinamenti con questi colori. Addirittura alla tinta unica si possono abbinare accessori come borse e scarpe estrose, che rendono protagonisti della scena chi le indossa. Questo nuovo stile, infatti, ha assunto la denominazione di “dopamine dressing”.

Tutti questi sono colori molto vivaci che tendenzialmente vediamo in estate, ma che da adesso in poi andranno bene anche durante questi mesi freddi. Al gelo del periodo storico attuale rispondiamo con solarità e speranza per la rinascita, proprio come il sole che rinasce ogni giorno.

Chiaramente sono colori che ringiovaniscono, al contrario del nero e del marrone che, nonostante l’eleganza e la bellezza, potrebbero essere controproducenti se non si sapessero portare con stile. Ecco perché anche le over 60 saranno travolte da questo vortice di giovinezza e freschezza.

