Durante la stagione invernale andiamo alla ricerca di primi piatti gustosi, semplici e saporiti capaci di scaldarci durante le fredde giornate. Da una semplice minestra di verdure a una colorata vellutata. Tuttavia, soprattutto durante questa stagione, in cucina ci dilettiamo nella preparazione dei legumi. Fagioli, ceci, lenticchie: sapori e odori della tradizione che si prestano a varianti golose e genuine.

L’importanza degli ingredienti

Per realizzare una cremosa pasta e ceci, dobbiamo selezionare il mix giusto d’ingredienti per raggiungere il risultato sperato. Ecco perché nella ricetta che andremo a presentare ogni ingrediente gioca un ruolo di primo piano. A cominciare dalla pasta. È preferibile, infatti, optare per un tipo di pasta in grado di amalgamarsi al meglio con gli ingredienti: l’ideale sono le conchiglie o i fusilli. Inoltre, per realizzare la parte cremosa del piatto, andremo a giocare con la ricotta vaccina e l’acqua di cottura della pasta.

Andiamo dunque a vedere gli ingredienti per cucinare la pasta e ceci per 4 persone:

320 gr. di fusilli;

350 gr. di ceci precotti;

100 gr. di ricotta vaccina;

100 gr. di guanciale;

50 gr. pecorino grattugiato;

100 gr. di mandorle tritate;

1 spicchio d’aglio;

rosmarino, peperoncino secco, timo;

sale, pepe, olio extravergine d’oliva q.b.

Straordinaria la pasta e ceci cucinata con questi sensazionali ingredienti che la renderanno cremosa e invitante

Cominciamo la preparazione sistemando una pentola colma d’acqua sui fornelli e, quando questa avrà raggiunto il bollore, buttiamo la pasta.

Schiacciamo l’aglio, tritiamo il rosmarino e lasciamo soffriggere il tutto per qualche minuto in padella con un filo d’olio. Aggiungiamo i ceci, qualche foglia di timo, il peperoncino e un pizzico di sale. Versiamo sui ceci un mestolo di acqua calda della pasta e cuociamo a fiamma moderata per circa 5 minuti. Trascorso il tempo di cottura, eliminiamo l’aglio. Teniamo da parte 1/3 di ceci per la decorazione, e versiamo i restanti in un contenitore alto.

Aggiungiamo ai ceci nel contenitore la ricotta e un mestolo d’acqua di cottura. Frulliamo ceci e ricotta con un frullatore a immersione fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.

Proseguiamo la ricetta

Sminuzziamo il guanciale. Versiamo un filo d’olio nella padella precedentemente utilizzata per la cottura dei ceci, aggiungiamo il guanciale e i ceci tenuti da parte. Lasciamo insaporire per qualche minuto gli ingredienti, quindi preleviamoli e teniamoli da parte.

Nella stessa padella versiamo la crema di ceci e aggiungiamo un mestolo di acqua di cottura. Mescoliamo il composto a fuoco spento e, se dovesse rassodarsi troppo, aggiungiamo un mestolo d’acqua. Scoliamo la pasta e versiamola direttamente nella crema di ceci, a cui uniamo le mandorle tritate, i ceci interi, il guanciale e il pecorino. Con una spatola amalgamiamo tra loro gli ingredienti. Infine, possiamo servire in tavola la cremosa pasta e ceci e a piacere guarnire il piatto con un filo d’olio extravergine d’oliva a crudo e con una manciata di pepe nero. Pertanto, sarà un’esplosione di gusto per il palato e straordinaria la pasta e ceci cucinata con questi sensazionali ingredienti che la renderanno cremosa e invitante.

